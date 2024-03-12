‘Kürdistan’ bayrağına takipsizlik kararı verildi

Haber Merkezi

Diyarbakır’da 7 kişi hakkında “Bijî Kurdistan” sloganı atmak ve “Kürdistan” bayrağı açmak iddiasıyla açılan soruşturmada takipsizlik kararı verildi.

Diyarbakır Stadyumu’nda 25 Eylül 2022 yılında oynanan Amedspor-Bursaspor maçında bir grup Kürdistan bayraklarını açarak, “Bijî Kurdistan” (Yaşasın Kürdistan) sloganını atmıştı. Görüntülerin basına yansımasının ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartı ile serbest bırakılan 7 kişi hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, “kovuşturmaya yer yok” diyerek soruşturmada takipsizlik kararı verdi. Savcılık maçta açılan bayrağın Kürdistan Bölgesel Yönetimi’ne ait olduğunu belirterek, suçun yasal unsurlarının oluşmadığına kanaat getirdi.