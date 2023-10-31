Küresel altın talebinde merkez bankalarının etkisi: Üçüncü çeyrekte yüzde 6 azaldı

Dünya Altın Konseyi'nin yayımladığı temmuz-eylül dönemine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporuna göre, küresel altın talebi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1.147,5 tona düştü. Gerilemede "merkez bankalarının talebindeki durgunluk" belirleyici oldu

Küresel altın talebi, yılın üçüncü çeyreğinde merkez bankalarının talebindeki durgunluğun etkisiyle yüzde 6 azalarak 1.147,5 tona geriledi.

Dünya Altın Konseyinin yılın temmuz-eylül dönemine ilişkin "Küresel Altın Trendleri" raporu yayımlandı.

Rapora göre, merkez bankalarının alımlarının geçen yılki rekor seviyenin gerisinde kalması ve kuyumcu tüketiminin azalması nedeniyle tezgah üstü (OTC) ticaret hariç küresel altın talebi, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 azalarak 1.147,5 tona düştü.

Küresel altın talebi bu dönemde gerilemiş olsa da söz konusu miktar, son 5 yıl ortalamasının yüzde 8 üzerinde gerçekleşti.

OTC dahil toplam talep yıllık yüzde 6 artışla 1.267,1 ton olurken, toplam altın arzı yüzde 6 yükselişle 1. 267 tona ulaştı.

Bu dönemde yatırım amaçlı altın (sikke ve külçe altın) alımında düşüş oldu. Yatırım amaçlı altın alımı (tezgah üstü piyasalar hariç), yıllık bazda yüzde 14 azalarak 296 tona geriledi.

SON 11 YILIN EN YÜKSEK SEVİYESİNDE

Rapora göre, merkez bankalarının altın alımı üçüncü çeyrekte yıllık yüzde 27 azalışla 337,1 milyar tona düştü. Geçen yıl küresel altın talebi, merkez bankalarının rekor seviyedeki alımları nedeniyle son 11 yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Ülkeler bazında dünyanın en büyük altın tüketicisi Çin'de altın talebi, aynı çeyrekler itibarıyla 242,7 tondan 247 tona yükseldi.

Altın talebi, dünyanın en büyük ikinci altın tüketicisi Hindistan'da ise yıllık yüzde 10 artarak 210,2 tona çıktı.

Londra Külçe Piyasası Birliğine göre, altının ons fiyatı üçüncü çeyrekte ortalama 1.928 dolar seviyesinde oldu.