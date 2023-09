Küresel iklim grevi 15 Eylül’de: #EndFossilFuels

İklim aktivistleri dünya çapında yeni bir eyleme hazırlanıyor. Almanya’da da küresel iklim grevi çerçevesinde 250’den fazla şehirde eylemler düzenlenecek.

BirGün FRANKFURT

Dünya çapında #EndFossilFuels sloganı altında iklim grevi gerçekleştirilecek. Fridays for Future adlı iklim hareketi, herkese 15 Eylül 2023’teki küresel iklim grevine katılma ve yaşamaya değer bir gelecek için birlikte ayağa kalkma çağrısı yaptı.

Fridays for Future, tüm kıtalarda, Angola’dan, Bolivya, Moğolistan ve Uganda’ya kadar farklı ülkelerde eylemler yapılacağını duyurdu. Kömür, petrol ve gaz gibi fosil enerji kaynaklarının derhal terkedilmesini isteyen Fridays for Future, Almanya’da da çok sayıda ittifak ortağıyla birlikte iklim adaleti talebiyle bir kez daha sokaklara çıkacak. Ülkede 250’den fazla şehirde eylemler planlanıyor. Fridays for Future, Federal Hükümet’i oluşturan SPD - Yeşiller ve FDP koalisyonundan uygun bir CO2 fiyatlandırması ile birlikte koalisyon anlaşmasında yer alan sosyal açıdan adil iklim parasının uygulanmasını talep ediyor. Fridays for Future ayrıca Federal Hükümet’in “İklim Değişikliği Yasası”nda yapmayı planladığı değişikliklere karşı da kampanya yürütüyor. İklim hareketini ülkede Campact, BUND ve Greenpeace’in yanı sıra çeşitli kiliseler ile ver.di sendikasının da aralarında bulunduğu 150’den fazla sivil toplum kuruluşu tarafından destekliyor.

FELAKETLER İKLİM KRİZİNİN BOYUTUNU ORTAYA KOYUYOR

Fridays for Future öğrencisi Lilith Diaw, eylemlere katılım çağrısında “İnsanlar güvenli bir geleceğe olan güvenlerini ve umutlarını kaybederken ve neredeyse her gün yeni sel, fırtına ve yangın haberleri iklim krizinin boyutlarını açıkça ortaya koyarken, Federal Hükümet, Fridays for Future hareketinin uğruna mücadele ettiği iklim koruma yasasını yumuşatmak istiyor. Hükümetin ortak bir iklim politikası vizyonu yok, insanları iklim krizinden nasıl koruyacağına ve sosyal güvenlik yaratacağına dair bir planı olmadığı da çok açık. Bu cuma ülke çapında 250’den fazla şehirde sokaklara çıkıyoruz. Çünkü iklim korumasının sadece yeşil bir cephe olması için değil, gelecek için gerçek bir güvence olmasını talep etme hakkımız var” dedi.

Fridays for Future sözcülerinden Darya Sotoodeh da “Federal Hükümeti oluşturan partiler, sosyal açıdan adil bir değişim için büyük adımlar atmak yerine, krizler karşısında küçük ayrıntılar üzerinde tartışıyor. Koalisyon, bu şekilde ülkedeki insanları tedirgin ediyor ve uluslararası sorumluluklarını yerine getirmekten çok uzakta. Adil bir dünyanın kömür, petrol ve doğalgaz üzerine inşa edilemeyeceği açıktır. 15 Eylül’de tüm kuşaklar ve meslek gruplarıyla birlikte hükümete baskı yapacağız, çünkü sürdürülebilir ve adil bir toplum ve ekonomi şansı hükümet içi çekişmelerle heba edilmemelidir” ifadelerini kullandı.