Küresel piyasalar haftaya nasıl başladı?

Küresel piyasalarda gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi. Verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

Küresel piyasalarda tatil havası devam ederken, bu hafta gözler, başta ABD'de açıklanacak istihdam raporu olmak üzere yoğun veri gündemine çevrildi.

Dünya genelinde enflasyona ilişkin endişeler devam etse de önemli merkez bankalarının faiz indirimlerine yakın zamanda başlayacağına ilişkin beklentiler güçlü kalmayı sürdürüyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın (BoE) haziranda faiz indirimlerine başlayacağı öngörülürken, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerin piyasalardaki beklentiler üzerinde etkili olması bekleniyor.

EMTİA FİYATLARI YENİ HAFTAYA HAREKETLİ BAŞLADI

Geçen hafta cuma günü açıklamalarda bulunan Fed Başkanı Jerome Powell, son enflasyon verilerinin "görmek istedikleri doğrultuda" olduğunu ifade etti.

Analistler, bu hafta açıklanacak istihdam raporundaki verilerden alınacak sinyallerin iş gücü piyasasına ilişkin önemli ipuçları verebileceğini belirterek, bu durumun piyasalarda oynaklığı artırmasının olası olduğunu söyledi.

Emtia fiyatları yeni haftaya hareketli başlarken, altının ons fiyatı önceki kapanışının yüzde 1,2 üzerinde 2.260 dolardan, Brent petrolün varil fiyatı 0,4 artışla 87,1 dolardan ve bakırın libresi yüzde 1 yükselişle 4,03 dolardan satılıyor.

Perşembe günü New York borsasında Nasdaq endeksi yüzde 0,12 gerilerken, S&P 500 endeksi yüzde 0,11 ve Dow Jones endeksi de yüzde 0,12 artış kaydetti.

AVRUPA BORSALARINDA TATİL SÜRÜYOR

Avrupa borsalarında ise tatil dolayısıyla bugün de işlem gerçekleşmeyecek.

Asya'da Hong Kong tatil dolayısıyla kapalı bulunurken, Çin'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verisinin 51'e çıkarak yükselmeye devam etmesi risk algısının yatışmasına yardımcı oldu.

Japonya ise haftaya kar satışlarıyla başlarken, kapanışa yakın Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,4 geriledi. Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,1 ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,9 değer kazandı.