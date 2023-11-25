Küresel piyasalarda gözler ABD'nin büyüme verisine odaklandı

Geçen hafta karışık bir seyir izleyen küresel piyasalarda gözler 29 Kasım'da ABD'de açıklanacak büyüme verilere çevrildi. ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor. Avrupa borsaları geçen hafta karışık seyrederken Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan "beyaz liste" hisse bazlı oynaklıkların artmasına neden oldu.

Küresel piyasalarda geçen hafta karışık bir seyir izlenirken, gözler gelecek hafta ABD'de açıklanacak büyüme verilerine çevrildi.

Küresel pay piyasalarında, ABD'de enflasyon endişelerinin güç kaybetmeye devam etmesi ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekonomide yumuşak inişi sağlayabileceğine yönelik beklentiler, varlık fiyatlarını etkilemeye devam etti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) 31 Ekim-1 Kasım tarihlerinde düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklar, banka yetkililerinin para politikasının seyrinde ihtiyatlı bir yaklaşım benimsenmesi konusunda hemfikir olduğunu, gelen verilerin enflasyonun düşürülmesindeki ilerlemenin yetersiz olduğunu göstermesi durumunda para politikasının daha da sıkılaştırılabileceğini ortaya koydu.

Fed'in şahin politikalarının sonuna geldiği beklentisi geçen hafta fiyatlamalardaki ana etken olmaya devam etti. Buna karşın ABD'de açıklanan makroekonomik veriler yatırımcıların temkinli olmasında fayda olduğunu gösterirken, para piyasalarında Fed'in haziranda faiz indirimlerine başlayacağına yönelik fiyatlamalar güçlü kalmayı sürdürüyor.

Fed yetkilileri sözle yönlendirmelerine devam ederken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, verilerin fiyat artışlarının hızı yavaşlarken ekonominin büyüdüğüne işaret ettiğini ancak bu ilerlemenin Fed'in enflasyona karşı zafer ilan etmesi için yeterli olmadığını bildirdi. Odak noktanın enflasyonu hedef seviyeye düşürmek olduğunu yineleyen Barkin, enflasyonun "inatçı" olduğunu gördüğünü aktardı.

ABD'DE TAHVİL FAİZİ DENGELENDİ

Tahvil ihraçları tahvil faizlerinde oynaklığı artırırken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,36 ile 22 Eylül'den bu yana en düşük seviyesini görmesi sonrası haftalık bazda 4 baz puan artarak yüzde 4,47'de dengelendi.

Emtia tarafında ise Hamas ve İsrail arasındaki anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin belirsizliklerin özellikle petrol fiyatları üzerinde etkili olması beklenirken, Brent petrolün varil fiyatında tatil etkisiyle oynaklığın azalması dikkati çekiyor.

Brent petrol haftayı yüzde 0,6 artışla 80,9 dolardan tamamladı.

Amerikan Petrol Enstitüsü'nün, ülkede ham petrol stoklarının 1 milyon 467 bin varillik beklentilerin oldukça üzerinde 9 milyon 47 bin varil arttığını açıklaması talebin gerilediği öngörülerini destekledi.

Analistler, Brent petrolün haftayı yükselişle tamamlamasına karşın talep endişelerinin devam ettiğini dile getirdi.

Altının onsu ise haftayı yüzde 1,3 artışla 2.003,64 dolardan tamamladı.

Dolar endeksi dün 103,2 ile 31 Ağustos'tan bu yana en düşük seviyeyi test etmesinin ardından haftayı yüzde 0,4 azalışla 103,4 seviyesinden tamamladı.

27 Kasım ile başlayan haftada pazartesi yeni konut satışları, Dallas Fed İmalat Aktivite Endeksi, salı tüketici güven endeksi, Richmond Fed Sanayi Endeksi, çarşamba büyüme, toptan stoklar, perşembe kişisel gelir ve harcamalar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, bekleyen konut satışları, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek

AVRUPA BORSALARI KARIŞIK SEYRETTİ

Avrupa borsalarında, geçen hafta karışık bir seyir öne çıkarken, Avrupa'nın en büyük ticari ortaklarından Çin'deki gelişmeler varlık fiyatlarını olumsuz etkilemeyi sürdürdü. Öte yandan Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) uzun bir süre politika faizlerini bu seviyelerde tutacağına yönelik beklentilerin güçlenmesi bölgede yavaşlayan ekonomik aktiviteye yönelik endişeleri beslemeye devam etti.

EK HARCAMA TAAHHÜTLERİ GEÇİCİ OLARAK DONDURULDU

Avro Bölgesi'nde hizmet sektörü PMI 48,2, imalat sanayi PMI 43,8 bileşik PMI da 47,1 ile 50 seviyesinin altında gerçekleşti.

Almanya, tüm bakanlıkların ek harcama taahhütlerini geçici olarak dondurdu.

Bu arada, Almanya'nın ekonomi ve düşünce kuruluşlarından Ekonomi Araştırma Enstitüsü’nün (Ifo) Alman iş dünyası kasım anketine göre, ülkede şirketlerin yüzde 6,8'i ekonomideki zayıflık nedeniyle varlıklarını tehdit altında görüyor.

Almanya ekonomisi, yılın 3. çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,1, geçen yılın aynı çeyreğine göre ise yüzde 0,4 küçüldü.

ASYA BORSALARI

Asya borsalarında Çin hariç alış ağırlıklı bir seyir izlenirken, Çin'de gayrimenkul sektörüne ilişkin açıklanan "beyaz liste" hisse bazlı oynaklıkların artmasına neden oldu.

Analistler, Çin hükümetinin konunun çözümüne yönelik adımlar atmasının piyasalarda olumlu karşılandığını kaydetti.

Öte yandan, Çin Merkez Bankası (PBoC) pariteyi yuanı destekleyici şekilde açıklamaya devam ederken, dolar/yuan paritesi 7,0627 ile 2 Haziran'dan bu yana en düşük seviyeyi test etti.

YURT İÇİNDE GÖZLER BÜYÜME VERİSİNDE

Yurt içinde geçen hafta Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi yüzde 1,36 değer kazanarak 7.959,95 puandan tamamladı.

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,62 üzerinde 28,8663'ten tamamladı.

Türkiye'nin 5 yıllık kredi risk primi (CDS) ise 336 baz puanla yaklaşık son 3 yılın en düşük seviyesini test etti.

Bu arada geçen hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini 500 baz puan artırarak yüzde 40'a çıkardı.

TCMB'den yapılan açıklamada, Kurul'un, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirdiği kaydedilerek, parasal sıkılaştırma hızının yavaşlatılacağı ve sıkılaştırma adımlarının kısa bir zaman diliminde tamamlanacağı bildirildi.

Öte yandan, TCMB'den yapılan diğer duyurularda, kredi kartı azami faiz oranları ve üye iş yeri komisyon oranlarında yıl sonuna kadar değişim gerçekleşmeyeceği ve ihracat ve döviz kazandırıcı hizmetler reeskont kredilerinde toplam faiz maliyetine üst sınır getirildiği aktarıldı.

TCMB'nin toplam rezervleri ise 17 Kasım haftasında bir önceki haftaya göre 5 milyar 854 milyon dolar artışla 134 milyar 468 milyon dolara çıkarak son 9 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

Gelecek hafta çarşamba ekonomik güven endeksi, dış ticaret dengesi, perşembe büyüme, cuma imalat sanayi PMI takip edilecek.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, Gayrisafi Yurt içi Hasılanın (GSYH) 2023 yılının 3. çeyreğinde yıllık yüzde 5,19 arttığını öngörüyor. Ekonomistlerin 2023 yıl sonuna ilişkin büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde 4,31 düzeyinde gerçekleşti.