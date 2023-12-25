'Kürk Mantolu Madonna' oyunu 16 Ocak'ta prömiyer yapacak

Sabahattin Ali'nin unutulmaz eseri 'Kürk Mantolu Madonna', Taner Barlas'ın uyarlaması ve rejisiyle, Aysa Prodüksiyon Tiyatrosu ve Perdeci Oyuncularu tarafından sahneye hazırlanıyor.

'Kürk Mantolu Madonna' oyunu 16 Ocak Salı günü Caddebostan Kültür Merkezi'nde prömiyer yapacak, ardından 17 Ocak'ta Trump Sahne'de oynanacak.

Oyunun ocak ayı programı ise şöyle:

16 OCAK SALI – CADDEBOSTAN CKM’de saat 20:30'da,

17 OCAK ÇARŞAMBA – MECİDİYEKÖY TRUMP SAHNE’de saat 20:30'da

20 OCAK CUMARTESİ – ATAŞEHİR DURU TİYATRO’da saat 20:00'da,

24 OCAK ÇARŞAMBA – ZEYTİNBURNU FİŞEKHANE’de saat 20:30'da,

25 OCAK PERŞEMBE – BEYLİKDÜZÜ AKSM’de saat 20:30'da,

27 OCAK CUMARTESİ – KOZYATAĞI KOZZY’de saat 20:30'da,

30 OCAK SALI – BAŞAKŞEHİR MOİ SAHNE’de saat 20:30'da,

31 OCAK ÇARŞAMBA – ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ’nde saat 20:30'da.