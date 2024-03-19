Kurs ücretinin yarısı Meclis’ten

Mustafa BİLDİRCİN

Asgari ücretlilerden emeklilere, ataması yapılmayan öğretmenlerden engelli yurttaşlara kadar geçim sıkıntısı yaşayan hemen her kesimin taleplerinin reddedildiği TBMM’den, “Milletvekillerine dil kursu ayrıcalığı” çıktı. TBMM Yönetimi, milletvekillerinin dil kursu ödemelerinin yarısının karşılanacağını açıkladı.

TBMM İnsan Kaynakları Başkanlığı’nın, 110 bin TL ile 150 bin TL arasında maaş alan milletvekillerinin yabancı dil kursu ödemelerine ilişkin 25 Ocak’ta duyuru yayımladı. Duyuruda, milletvekillerinin yurt içinde yerli ve yabancı dernek, vakıf veya kuruluşlarca açılan ve yeterlilikleri Milli Eğitim Bakanlığı’nca kabul edilen kurslar ile üniversitelerin açmış olduğu dil kurslarına kayıt yaptırabilecekleri kaydedildi.

Meclis yönetimi, yabancı dil kurslarına katılacak milletvekillerinin aylık 2 bin 100 TL’yi geçmemek şartıyla kurs giderlerinin yüzde 50’sinin, “Gelir vergisi tevkifatı yapılmaksızın” karşılanacağını bildirdi. Milletvekillerinin yabancı dil kursu ücretlerinin yüzde 50’sinin karşılanacağı bütçe kaleminin ise “Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri” olduğu belirtildi.

Öte yandan 2024 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, yurttaşın yararına olacak çok sayıda önerge AKP ve MHP oylarıyla reddedildi. Komisyonun AKP’li ve MHP’li üyeleri, öğrenci yurtlarının iyileştirilmesi için ek ödenek, okullarda ücretsiz yemek için ek ödenek ve öğretmen atamalarında kontenjanın artırılması için ek ödenek önergelerine, “Hayır” oyu verdi.