Kürsel ısınma etkisi: Flamingolar Gelingüllü’ye erken geldi

Yozgat’ta hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle, her yıl Nisan ayında gelip, Kasım'a kadar kalan flamingolar, Gelingüllü Barajı'na bu yıl yaklaşık bir ay önce geldi.

Yozgat Merkez Esenli Köyü yakınında bulunan ve çevresindeki köyleri de kapsayan Gelingüllü Barajı flamingolar ile birlikte farklı göçmen kuşlarına da ev sahipliği yapıyor. Baraj sularına yakın köylerden izlenilebilen flamingoların oluşturduğu görseller izleyenleri hayran bırakıyor. Baraj, 24 kuş türünü barındırıyor.

Baraj sularının yakında yer alan Yozgat’ın Sorgun ilçesi Emirhan Köyünden Naciye Uslu, "Kuşlar bu sene köyümüze bir ay önce geldi. İnsanlar geliyorlar, resmini çekiyorlar" dedi.

Aynı köyden Seyit Uslu da, "Hava şartlarının güzel gittiğinden dolayı bu sene erken geldi. Her sene gelir. Köyümüze renk katıyor. Güzel oluyor, köyümüzü de renk katıyor. Turist olan kişilerden de geliyor. Ankara'mızdan gelenler de izlemeye gidiyor, fotoğraf çekiniyor. Sevinç oluyor" diye konuştu.