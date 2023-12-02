Kürtçe ders seçen öğrenci sayısında düşüş: 2015'te 80 bin, 2023'te 23 bin

MEB Yusuf Tekin, HEDEP Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in anadili ile ilgili sorularını yanıtladı. Tekinin verdiği yanıta göre 2015 yılında Kürtçe seçmeli dersini seçen öğrenci sayısı 80 bin iken 2023 verilerine göre bu sayı 23 bine düştü.

Milli Eğitim Bakanı Tekin'in anadilde eğitimle ilgili paylaştığı verilere göre Kürtçe seçmeli ders seçen öğrenci sayısında düşüş gözlendi.

Gazete Duvar'dan Ceren Bayar'ın haberine göre, Bakan Yusuf Tekin, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (HEDEP) Van Milletvekili Gülcan Kaçmaz Sayyiğit'in 2024 bütçe görüşmelerinde anadil ile ilgili sorduğu soruları yanıtladı.

Tekin'in verdiği cevaplara göre 2023-2024 eğitim öğretim döneminde toplam 24 bin 60 öğrenci Yaşayan Diller ve Lehçeler dersini seçti. Bu öğrencilerin 20 bin 379'u Kurmancî, 2 bin 607'si ise Zazakî olmak üzere Kürtçe seçmeli ders tercih etti. Bu dersler için toplam 50 bin 283 ders kitabı dağıtıldı.

KÜRTÇENİN EN ÇOK TERCİH EDİLDİĞİ İL MARDİN

Kürtçe dersinin en çok tercih edildiği iller sırasıyla Mardin, Diyarbakır, Hakkari, Batman, Bingöl, Van ve Şırnak oldu. Ayrıca Ağrı, Bitlis, Mersin, Dersim, Siirt ve Urfa'da da Kürtçe seçen öğrenciler olduğu kaydedildi.

SON 10 YILDA 188 ÖĞRETMEN ATANDI

2014-2023 yılları arasında 147 Kurmancî, 41 Zazakî öğretmeni atandığını belirten Bakan Tekin, 2023 yılı içerisinde ise bu alanlara toplam 56 atama gerçekleştirildiğini ifade etti.

Bakan Tekin'in cevabına göre Kürtçe dışında en çok tercih edilen diller sırasıyla Adıgece, Lazca, Arnavutça, Boşnakça, Abazaca ve Gürcüce oldu. Bu dillerde seçmeli ders alan öğrencilerin toplam sayısının bin 74 olduğu ifade edildi.

ANADİLDE EĞİTİM SORULARINA ANAYASA 42 HATIRLATMASI

Bakan Yusuf Tekin, anadilinde eğitim çalışmalarıyla ilgili yapılan çalışmalara dair sorulara ise Anayasa'nın 42'nci maddesini hatırlatarak yanıt verdi. Sayyiğit'in, "Anadilde eğitim için neler yaptınız?" sorusuna yanıt olarak şu ifadeleri kullandı:

Anayasamızın 42. Maddesinde 'Türkçe’den başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez' denilmektedir. Bu kapsamda da eğitim ve öğretim faaliyetleri Türkçe olarak devam etmektedir."

"Kürtlerin çoğunlukta yaşadığı bölgelerde Kürtçe anadilinde eğitim olanaklarının sağlanması için Bakanlığınızın bir girişimi olacak mıdır?" sorusunu da Anayasa'nın 42'inci maddesini hatırlatarak yanıtlayan Bakan, "Anayasa’mızın 42. Maddesinde yer alan ‘Türkçeden başka hiçbir dil, eğitim ve öğretim kurumlarında Türk vatandaşlarına ana dilleri olarak okutulamaz ve öğretilemez.’ Hükmü gereği Bakanlığımızın söz konusu duruma ilişkin bir çalışma yürütmesi yasal olarak mümkün değildir” dedi.