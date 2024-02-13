Kurtlar Vadisi geri dönüyor: Exxen'de yayınlanacak iddiası

Yaklaşık 20 yıl farklı isimlerle farklı kanallarda yayınlanan ve Türkiye'nin en çok izlenen dizilerinden olan Kurtlar Vadisi'nin yeni bir proje ile dijital platformda yayınlanacağı belirtildi.

Medya 13.02.2024 13:59 Giriş: 13.02.2024 13:59

Güncelleme: 13.02.2024 14:21 Kaynak: Haber Merkezi

A- A A+

Türkiye'nin en çok izlenen dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi geri dönüyor. Yeni ismi 'Kurtlar Vadisi Kaos' olarak belirlenen dizi, diital platformda yayınlanacak. 'Polat Alemdar' karakterini canlandıran dizinin başrol oyuncusu Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi Kaos’un dijital platformda yayın hayatına başlayacağını açıkladı. Kurtlar Vadisi Pusu’nun devamı niteliğinde olacağı belirtilen yeni dizinin Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Exxen’de yayınlanacağı öne sürüldü. Dizinin başlama tarihi henüz kesinleşmedi. Diziyle ilgili 2 buçuk sene önce bir teaser çekilse de yayıncı Show TV'nin aynı dönemde 8 yaşındaki oğlu Ali Nadir'le zikir çekerken görüntüleri ortaya çıkan Necati Şaşmaz hakkında çıkan haberlerden rahatsız olarak projeden vazgeçtiği iddia edilmişti. Mehdiler Vadisi: ‘Necati Şaşmaz kendini mehdi olarak görüyor, 8 yaşındaki oğlunu da tarikatın gelecekteki lideri’ Necati Şaşmaz ve oğlunun zikir görüntüleri, Kurtlar Vadisi'ni iptal ettirdi