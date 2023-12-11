Kurtulmuş ile Özel arasında 'darbe' tartışması

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in bütçe konuşmasında kendi ismini anması nedeniyle yeniden söz aldı. CHP’nin itirazları eşliğinde konuşan Kurtulmuş, “Eğer benim ismimi vermeseydiniz hiçbir şey demezdim. Cumhuriyet tarihinde de üç tane mesele var. 1960 Darbesi, 28 Şubat Darbesi ve 27 Nisan Muhtırası var. Bunların yanında kim var, bunların karşısında kimler var" dedi. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kurtulmuş'a, "AKP Grup Başkanvekili değilsiniz, siz TBMM Başkanısınız" diye seslendi.

Meclis Genel Kurulu’nda 2024 bütçe görüşmeleri bugün başladı. Bugünkü birleşimi yöneten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş açılış konuşmasını yaptı.

“AKP GRUP BAŞKANVEKİLİ DEĞİL, TBMM BAŞKANISINIZ"

Ancak CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in konuşmasından kendisinden söz etmesi üzerine Kurtulmuş bir kez daha konuştu. CHP milletvekilleri ise Kurtulmuş’un tarafsız olmak yerine AKP iktidarını savunduğunu belirterek, ikinci kez konuşmasına itiraz etti. CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Kurtulmuş'a, "AKP Grup Başkanvekili değilsiniz, siz TBMM Başkanısınız" diye seslendi.

Meclis İçtüzüğü’nün 64’ncü maddesinin kendisine savunma hakkını verdiğini belirten Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Sayın Özel telefon etti, doğrudur. 'Bu konu ile ilgili Danışma Kurulu toplantısı yapalım' dedi. Filistin Meclis Başkanı’nı ağırlayacağımızı söyledim. 'Vakit bulabilirsek o tören bittikten sonra olabilir' dedim. Ama ne saat üç dedik, ne beş. O sırada Meclis’i yönetecek olan Bekir Bozdağ burada... Maksadımızın dışında saat verilerek o gün toplantı sözü verilmiş gibi bir hava oluşturulmaya çalışıldı. Türkiye’de verilen siyasi mücadelenin hangi badirelerden geçerek bu noktaya geldiğini tartışma imkanı olsa. Sözlerinizde şu çağrışımı kabul etmiyorum: Sevr’i savunanları savunuyormuş; İngiliz, Amerikan mandacılarını savunuyormuş bir haleti ruhiye içinde olmayın. Yakın dönem siyasi tarihe ilişkin altı olayın ismini vereceğim. Üç tanesi Osmanlı Dönemi’nde, üç tanesi Cumhuriyet döneminde oldu. Birincisi Bab-ı Ali Baskını, Feriye Baskını, Abdülhamit Han’ın halli. Bu üç olayın arkasında kim var, yanında kim var? Bunları araştırın. Cumhuriyet Dönemi’nde de… Eğer benim ismimi vermeseydiniz hiçbir şey demezdim. Cumhuriyet tarihinde de üç tane mesele var. 1960 Darbesi, 28 Şubat Darbesi ve 27 Nisan Muhtırası var. Bunların yanında kim var, bunların karşısında kimler var?"

ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Bütçe üzerinde söz alan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Yargıtay 3. Ceza Dairesinin kararını değerlendirirken, söz konusu kararı bir "darbe" olarak niteledi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u aradığını, Danışma Kurulu'nun toplanması ve bu karara tepki verilmesi talebinde bulunduğunu belirten Özel, Kurtulmuş'un ise önce "tamam" dediğini, 3 saat sonra kararından vazgeçtiğini söyledi.

Özel, konuşmasının başka bir bölümünde, Kurtulmuş'un AK Parti Genel Başkanvekilliği döneminde sık sık "Biri genç Türklerden başlayıp bugünkü CHP'ye kadar gelen bir siyasi akım ve onun karşısında her aşamada yüz elli yıldır onlarla karşı karşıya gelmiş ikinci bir siyasi akım var. Türkiye'de 2 ana yol var, biri genç Türklerden CHP'ye giden yoldur, biri de bizim yolumuzdur." ifadelerini kullandığını hatırlattı.

Özgür Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Özgür Özel konuşmasında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Biz bu karşıtlıklar üzerinden bir siyaset örmeye bugün için pratik bir fayda yüklemesek de Numan Bey'in ortaya koyduğu o iki yolun nereden başlayıp nelerle karşılaşıp nereye vardığını da hatırlamak gerekiyor. Örneğin biz Anayasa'yı ve Meclis'i savunan yoluz, diğer yol meşrutiyetin ilanından sonra Meclis'i 33 yıl kapalı tutan yoldur; biz İkinci Meşrutiyet için canını ortaya koyanların yoluyuz, diğer yol Damat Ferit hükümetinin yoludur; biz Sevr'i yırtıp atıp Lozan'ı yapanların yoluyuz, diğer yol Sevr'e imza atanların yoludur. Biri İstanbul fetvasıyla Mustafa Kemal ve arkadaşlarına idam isteyenlerin yoludur; diğeri, Ankara Fetvası'yla Milli Mücadele'yi sahiplenenlerin yoludur. Biri, Milli Mücadele aleyhinde bildiri yayınlayıp İngiliz uçaklarından attıran İskilipli Atıf'ın yoludur; diğeri, Ankara Müftüsü, Milli Mücadele'ye destek olan Rıfat Börekçi'nin yoludur. Biri 6'ncı Filo gelince ona karşı direnen solcu öğrencilerin karşısına dikilenlerin yoludur; bizim yolumuz, 6'ncı Filoyu denize dökenlerin yoludur. Bizim yolumuz, meşrutiyetler ilan eder, meclisler kurar, tek adamın yetkilerini millete, Meclise verir; diğer yol, 16 Nisan, rejime kasteden Anayasa değişikliğiyle bu Meclisin elinden sözlü soruyu, gensoruyu, güvenoyunu alan, Meclisin yetkilerini saraya devreden yoldur."

Özel'in konuşmasının ardından TBMM Başkanı Kurtulmuş, şahsıyla ilgili ifadelerin kullanıldığını, bu nedenle Meclis İçtüzüğü'nün 64. maddesine göre söz hakkı bulunduğunu belirterek, açıklama yaptı.