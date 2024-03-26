Kurtulmuş 'yeni anayasa' için seçim sonrasına işaret etti: "Daha kolay sonuç alabileceğiz"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Göztepe’de gazetecilerin 'yeni anayasa' hakkında sorduğu soruya cevap verdi. Kurtulmuş, "Hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis’te yeni bir iç tüzüğün gerçekleştirilmesidir" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 'yeni anayasa' için 31 Mart'ta yapılacak yerel seçim sonrasına dikkat çekerek, "Belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Göztepe’deki TBMM Filizi Köşk Sosyal Tesisinde medya kuruluşlarının genel yayın yönetmenleriyle iftar programında bir araya geldi.

Kurtulmuş, burada gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı. Kurtulmuş, belediye başkan adaylarının yerel seçim çalışmaları hakkında, "Seçim kampanyası şimdiye kadar nezaketli ve olgun bir şekilde devam ediyor. Ümit ederiz ki sonuna kadar böyle devam eder. Seçim günü de büyük bir demokratik olgunlukla ve çok büyük bir katılımla yerel seçimleri geride bırakmış oluruz" dedi.

Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni anayasa meselesi ‘bu anayasadan artık çok bıktık, bu geride kaldı, bunun yerine yeni bir metin yazalım’ konusu değildir. Aslında mesele, bir metin yazmak da değil; bunun ötesinde, 12 Eylül’ün getirmiş olduğu bu antidemokratik yapıdan, o ruhtan Türkiye'nin kurtulmasıdır. Hakikaten siviller eliyle yapılmış, parlamentoda yapılmış, demokrat, kuşatıcı bir anayasanın yapılması Türkiye için elzemdir. Bunun için gayret edeceğiz. Tabii hemen seçimden sonra, belki de anayasa sürecinden daha kolay sonuç alabileceğimiz bir süreç, Meclis’te yeni bir iç tüzüğün hazırlanmasıdır. Meclis Başkanlığı olarak; öncelikle daha rahat, daha kolay alan olduğu için iç tüzükten başlayarak Meclis’teki demokratik standartları yükseltecek, yasama kalitesini güçlendirecek, Meclis’in etkisini ve ağırlığını artıracak bir iç tüzüğü Meclis’te grubu bulunan partilerle görüşerek gündeme almayı, eş zamanlı olarak da anayasa çalışmalarını sürdürmeyi düşünüyoruz."

'Yeni anayasa' için seçimden sonra başta grubu bulunan siyasi partilerle görüşeceğini belirten Kurtulmuş, "Parlamentoda iyi bir şekilde bu müzakereleri sürdürmeyi başarırsak bundan sonuç alabileceğimizi ümit ediyorum. Ben de şahsen seçimden sonraki dönemde yeni anayasa meselesini başta grubu bulunan siyasi partilerle görüşerek takip edeceğim. Bazı siyasi partilerin anayasa hazırlıkları var ama bütün siyasi partilerin bu süreçte yeni anayasaya ilişkin hazırlıklar yapmalarını bekliyorum" diye konuştu.

"HALKIN İHTİYACI NEYSE ÖN YARGISIZ ŞEKİLDE TARTIŞMAK"

Geçmişte yapılan çalışmalarda 64 madde üzerinde partilerin uzlaştığı bir metnin bulunduğunu da dile getiren Kurtulmuş, "Bugün tahmin ediyorum çok daha fazla maddede partilerin uzlaşmaları mümkündür. Burada esas olan şey, bu tartışmanın doğru zeminde ve doğru yöntemlerle sürdürülmesidir. Doğru zemin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. TBMM’nin inisiyatifinde, halkın ihtiyaçları neyse, hangi konular gündeme geliyorsa bunları ön yargısız bir şekilde tartışmaktır" şeklinde konuştu.

Anayasa hazırlığının biraz uzun vakit alabileceğini dile getiren Kurtulmuş, meclis yeni yasama dönemine başladığında anayasa tartışmalarının mecliste yapılabileceğini söyledi.