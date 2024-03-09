Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Kurtuluş’ta “Baklahorani” buluşması

Yaşam
  • 09.03.2024 16:14
  • Giriş: 09.03.2024 16:14
  • Güncelleme: 09.03.2024 16:18
Kaynak: Haber Merkezi
Kurtuluş’ta “Baklahorani” buluşması

Komşu Kapısı, Bellek Şişli ve Tatavla Dayanışma, “Baklahorani” buluşmasını Tatavla Dayanışma'da gerçekleştirecek.

9 Mart Cumartesi (bugün) saat 19.00’da Eşref Efendi Sokak No 29’da bulunan Tatavla Dayanışma'da düzenlenecek etkinlikte, “Tatavla'dan Kurtuluş'a” kitabıyla tanınan Hüseyin Irmak ile semtin belleğinde kadim bir yeri olan “Baklahorani” ya da “Tatavla Karnavalı" olarak bilinen özel gün konuşulacak.

Ardından da Murat Beşer’den Karnaval Müzikleri dinlenecek.

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Maskelerinizi, peruklarınızı, rengarenk kıyafetlerinizi, neşe dolu gülümsemenizi, uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınızı, kapısını çalmaya fırsat bulamadığınız komşularınızı alın, gelin” ifadeleri yer aldı.

 
 
 
 
 
Bu gönderiyi Instagram'da gör
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Komşu Kapısı Derneği (@komsukapisi)'in paylaştığı bir gönderi

BirGün'e Abone Ol