Kurtuluş’ta “Baklahorani” buluşması

Komşu Kapısı, Bellek Şişli ve Tatavla Dayanışma, “Baklahorani” buluşmasını Tatavla Dayanışma'da gerçekleştirecek.

9 Mart Cumartesi (bugün) saat 19.00’da Eşref Efendi Sokak No 29’da bulunan Tatavla Dayanışma'da düzenlenecek etkinlikte, “Tatavla'dan Kurtuluş'a” kitabıyla tanınan Hüseyin Irmak ile semtin belleğinde kadim bir yeri olan “Baklahorani” ya da “Tatavla Karnavalı" olarak bilinen özel gün konuşulacak.

Ardından da Murat Beşer’den Karnaval Müzikleri dinlenecek.

9 Mart Cumartesi 19.00'da Komşu Kapısı, Bellek Şişli ve Tatavla Dayanışma olarak küçük bir Baklahorani buluşmasını Tatavla Dayanışma'da yapacağız. Tarihçi dostumuz Hüseyin Irmak ile biraz sohbet edip değerli müzik insanı Murat Beşer'den müzikler dinleyeceğiz.

+++ pic.twitter.com/vx4Ya8unTG — Komşu Kapısı (@KomsuKapisi) March 8, 2024

Etkinliğe ilişkin yapılan açıklamada, “Maskelerinizi, peruklarınızı, rengarenk kıyafetlerinizi, neşe dolu gülümsemenizi, uzun zamandır göremediğiniz arkadaşlarınızı, kapısını çalmaya fırsat bulamadığınız komşularınızı alın, gelin” ifadeleri yer aldı.