‘Kuru Otlar Üstüne’ filminin geliri depremzedelere ulaştırılacak

Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde Türkiye prömiyerini yapacak olan Nuri Bilge Ceylan’ın son filmi ’Kuru Otlar Üstüne’nin gösteriminden elde edilecek gelir, deprem bölgelerine ulaştırılacak.

Adana Altın Kozza Film Festivali bu yıl, 6 Şubat’ta meydana gelen depremlerle sarsılan bölgelere yardım etmek için ’İhtiyaç Haritası’ ile iş birliği yaptı.



Türkiye prömiyerini Adana’da yapacak olan, Altın Palmiye ödüllü yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın ’Kuru Otlar Üstüne’ filminin bilet satışından elde edilecek gelir “İhtiyaç Haritası”na aktarılacak. İhtiyaç Haritasının afet bölgesinde kurduğu Hatay Komünite Merkezi başta olmak üzere farklı konteyner kent ve alanlarda çocuklara ve gençlere yönelik kalıcı mekanlar kurularak çeşitli eğitim ve etkinlikler gerçekleştirilecek.

Festival, İhtiyaç Haritası desteğiyle, proje sayesinde özellikle depremden etkilenen çocukların ve gençlerin psikososyal, bilişsel ve duygusal gelişimine katkı sağlamayı hedefliyor.



76. Cannes Film Festivali’nde, Merve Dizdar’a filmdeki performansıyla “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü kazandıran “Kuru Otlar Üstüne”, Türkiye’de ilk kez Altın Koza’da sinemaseverlerle buluşacak.



22 Eylül Cuma günü 13.30’da gerçekleştirilecek olan, Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın yanı sıra başrol oyuncuları Merve Dizdar, Deniz Celiloğlu ve Musab Ekici’nin de katılacak.