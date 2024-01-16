Kuru yük gemisi Romanya açıklarından Kastamonu'ya sürüklendi

Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton yükle hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisi, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yatarak Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklendi. Gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebat, Romanya makamları tarafından tahliye edildi.

Güncel 16.01.2024 16:27 Giriş: 16.01.2024 16:27

Güncelleme: 16.01.2024 16:35 Kaynak: AA

A- A A+

Romanya açıklarında yan yatan, mürettebatı tahliye edilmiş Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisi Kastamonu'nun Cide ilçesine kadar sürüklendi. Cide ilçesine bağlı İlyasbey köyü açıklarına kadar gelen gemiyle ilgili bölgeye TCSG 96 İnebolu Sahil Güvenlik Bot Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Ekipler, tedbir amaçlı kontrollerini sürdürüyor. Trabzon Limanı'ndan Ukrayna Çornomorsk Limanı'na 6 bin 497 ton üre yükü ile hareket eden Palau bayraklı Nordea Star isimli kargo gemisinin, Romanya açıklarında yük kayması sonucu yan yattığı, daha sonra sürüklenmeye başlayan gemideki 16 Suriye ve 1 Mısır uyruklu mürettebatın Romanya makamları tarafından tahliye edildiği öğrenildi. Öte yandan, geminin yüzer vaziyette armatöre teslim edilebileceği, son durumun yapılacak çalışmanın ardından netlik kazanacağı bildirildi.