Kurullar AKP ve MHP prangasında

Seçimlerden büyük bir kayıpla çıkan AKP-MHP ittifakı, il ve ilçe kurullarını baskı altına alarak sonuçları lehine çevirmeye çalışıyor. Mazbata süreçleri de uzatılmak istenirken muhalefetin itirazları ardı ardına reddediliyor.

Yerel seçimlerin üzerinden bir hafta geçti. Seçimlerden yenilgiyle ayrılan AKP-MHP ittifakı ise sonuçları henüz hazmedebilmiş değil.

Muhalefete kaptırılan belediyelerde seçim sonuçlarına itiraz eden iktidar bloku, il ve ilçe kurullarını da baskı altına almaya çalışıyor.

Art arda gelen başvurularla kimi yerlerde seçimlerin tekrarı talep edilirken, bazı bölgelerde oy sayımları tekrarlatılıyor. Muhalefetin sonuçlara yaptığı itirazlar ise il ve ilçe seçim kurulları ve YSK tarafından reddediliyor.

İKTİDAR BLOKUNUN KURUL BASKISI

CHP’nin 74 yılın ardından seçimi kazandığı Kütahya’da MHP’nin seçimin iptali ve tüm oyların yeniden sayılmasına yönelik talebinin ardından AKP de 125 sandıktaki geçersiz oyların tekrar sayılmasını talep etmişti. Talepleri değerlendiren İl Seçim Kurulu önce MHP’yi reddederek, AKP’nin 125 sandıkta geçersiz oyların sayımı itirazını kabul etmişti. Daha sonra ise kurul, MHP’nin ve AKP’nin taleplerini birleştirerek 549 sandıktaki tüm geçersiz oyların sayımına kabul kararı verdi. Karar sonrası geçersiz oylar tekrar sayıldı.

Kütahya Belediye Başkanı seçilen Eyüp Kahveci ise yaşananları şöyle değerlendirdi.

‘‘Açıkça bir hukuksuzluğa imza atmak istediler. Ülkenin birçok yerinde olduğu gibi mazbata alınma sürecini de uzatmaya çalışıyorlar. İl Seçim Kurulu üzerindeki kurdukları baskı da bunu kanıtlıyor. Biz halkın iradesinin önüne geçilmesine izin vermeyiz.’’

SONUÇLARA HUKUKSUZLUK BULAŞTI

Ardahan Çıldır da ise seçimleri 2 oy farkla CHP Belediye Başkan Adayı Nurettin Aygün’ün kazanmasına AKP’nin itirazları sonucu her iki adayın da 452'şer oy aldığı belirtilerek yeni başkan kura sonucu belirlenmişti.

Kuradan AKP’li Kemal Yakup Azizoğlu ismi çıksa da YSK’ya itiraz edeceklerini belirten CHP'li Aygün, ‘‘Çıldır seçim sonuçlarına hukuksuzluk bulaştı. İlçe Seçim Kurulu hiçbir itirazımızı değerlendirmedi, verdikleri kararların tamamı yasalara aykırı’’ dedi.

“HIRSIZ AKP İŞBİRLİKÇİ YSK”

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Urfa Hilvan İlçe Örgütü, AKP’nin itirazı sonucu seçimlerin yenilenmesi kararına karşı partinin seçim bürosu önünden Hilvan İlçe Seçim Kurulu önüne yürüyüş düzenleyerek, açıklama yaptı.

Seçim bürosu önünde toplanan kalabalığa seslenen DEM Parti Hilvan Belediyesi eş başkan adayları, ‘‘Değil 10 seçim 50 seçimde olsa biz bu zihniyeti burada bir kez kırdık, bundan sonra da kazanan biz olacağız. Biz bu zihniyeti Hilvan’da sandığa gömeceğiz’’ mesajı verdi.

Yürüyüş boyunca kitle sıklıkla, “Hırsız AKP, işbirlikçi YSK” sloganları attı. DEM Parti Mardin Milletvekili Aydeniz, şunları söyledi: ‘‘Kürt halkının iradesi AKP-MHP faşizmini durdurdu. AKP iktidarı süreç boyunca valiyle, kaymakamla, askerle, polislerle seçim çalışmaları yaptı. Ancak seçimi kaybettiğini anlayan AKP Hilvan'da kirli zihniyetini sandıkları kendi elleriyle yakarak gösterdi. Şimdi de YSK memurlarıyla seçimi kazanmaya çakışıyorlar. Bu seçim bize şunu gösterdi, kazanan halkın iradesidir, partimizdir. YSK bugün iktidar gibi karar alıyor. Biz mahalle mahalle, köy köy halkımızla bir araya gelerek bu karar 2 Haziran'da cevap olacağız.’’

İTİRAZ SÜRESİ BEKLENMEDEN MAZBATA AKP’YE VERİLDİ

Hatay'da CHP’nin seçim sonuçlarına itirazı İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti. YSK’ye başvuran CHP’nin itiraz süreci devam ederken AKP’li aday Mehmet Öntürk’e ise alelacele mazbata verildi.

Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener, CHP’nin, itiraz süreci devam ederken kesin sonuç toplantımız sonrasında verilecek sözleri ise dikkat çekti. Yener’in bu açıklamalarının arından YSK kararını beklemeyen İl Seçim Kurulu, mazbatayı Öntürk’e verdi.

TAŞIMALI SEÇMEN İTİRAZLARI SÜRÜYOR

Seçimlerin ardından sonuçların en çok dikkat çeken illerden biri Şırnak da ise taşımalı seçmen tartışması sürüyor. Şırnak’ta AKP 2 bin 480 oy farkla seçimi kazansa da DEM Parti Şırnak İl Örgütü, yaşanan usulsüzlüklere ilişkin Şırnak Merkez İlçe Seçim Kurulu’na itirazda bulunmuştu.

İtirazlardan henüz bir sonuç alamayan DEM Parti, Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı'na "taşımalı seçmen" ve İl Seçim Kurulu hakkında yüzlerce dilekçeyle suç duyurusunda bulundu. DEM Parti Şirnak İl Eşbaşkanı Abdullah Güngen, yapılan seçimin hukuksuz olduğuna vurgu yaparak, “Hepinizin bildiği gibi bu seçim hukuksuz adaletsiz bir şekilde yapıldı. Hırsızların seçimi oldu. Dilekçelerimizi savcılığa verdik, arkadaşlarımız YSK'ye de itirazlarını yapacak. Tüm hukuk yollarını tüketeceğiz. Halkın iradesini gasp ettiler. Bunu asla kabul etmiyoruz. Mehmet Yarka bu halkın başkanı değildir. Şırnak halkı nezdinde o hırsız biridir’’ diye konuştu. Öte yandan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları da bugün Şırnak’a gidecek.