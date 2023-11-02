Kurultay için geri sayım başladı: Kılıçdaroğlu 'son kez adayım' mesajı verebilir

CHP'de genel başkanın seçileceği büyük kurultay için geri sayım başladı. Kurultay delegelerinin desteği konusunda Genel Merkez ile değişimcilerin başa baş olduğu iddia ediliyor. Kılıçdaroğlu’nun oylamadan önceki son konuşmada, “Son kez genel başkanlığa adayım ve bir sonraki kurultayda olmayacağım” diyebileceği belirtiliyor.

BirGün ANKARA

CHP'nin, 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek.

Hafta sonu yapılacak ve genel başkanın seçileceği büyük kurultay için geri sayım başladı.

Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak.

GENEL BAŞKAN VE PM ÜYELERİ BELİRLENECEK

Kurultayda, 1368 kurultay delegesi yeni genel başkanı ve PM üyelerini belirleyecek. CHP Genel Başkanlığına aday olabilmek için 65, Parti Meclisi üyeliğine aday olabilmek için de 10 delegenin imzası gerekecek.

Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun delegeler tarafından yeniden aday gösterilmesi, Manisa Milletvekili Özgür Özel'in de aday olabilmek için yeterli sayıya ulaşması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU 'SON KEZ ADAYIM' MESAJI VEREBİLİR

Kurultay delegelerinin desteği konusunda değişimcilerle başa baş olduğu kaydedilen CHP Lideri Kılıçdaroğlu’nun, kurultay günü konuşmasına da hazırlandığı bildirildi.

Buna göre, Kılıçdaroğlu’nun oylamadan önceki son konuşmada, “Son kez genel başkanlığa adayım ve bir sonraki kurultayda olmayacağım” diyebileceği kaydedildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeynel Emre, dün Sözcü TV'deki yayında "Genel Başkanımız muhtemelen kurultayda da son kez yetki isteyecek kurultay delegelerinden" ifadelerini kullanmıştı.

YARIŞ BAŞA BAŞ GEÇEBİLİR

Kurultay delegelerinin desteği konusunda CHP Genel Merkezi ile değişimcilerin başa baş olduğu kaydediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Kılıçdaroğlu, en az 700-800 delegenin imzası ile gövde gösterisi yaparak adaylığını ilan etmeyi hedefliyor.

Meclis Grup Başkanı Özgür Özel’in ise 600’e yakın delegenin imzasını aldığı ifade edildi.

Önceki akşam Ankara’ya giden CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 196 İstanbul İl Delegelesinin 185’inin Özel’i destekleyeceğini açıkladı.

Ardından dün de CHP milletvekillerinden Kılıçdaroğlu çıkışı geldi. CHP TBMM Grubundan bulunan 130 Milletvekilinden 95’i Kılıçdaroğlu’na destek açıklaması yaptı.

Mecliste toplanan Milletvekilleri adına açıklama yapan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, "Yenilenme süreci, ayrışarak değil birleşerek gerçekleşecektir. Partimizin yenilenme sürecinin

Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nun liderliğinde gerçekleşebileceğini görüyor, bilgisi, birikimi ve tecrübesiyle Sayın Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki yenilenme sürecini sonuna kadar destekliyoruz” dedi.