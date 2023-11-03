Kurultay öncesi önemli görüşme: İmamoğlu, Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile bir araya geldi

CHP'nin 38. Olağan Kurultay'ı, "İkinci yüzyılda demokrasi ve birlik kurultayı" sloganıyla 4-5 Kasım tarihlerinde Ankara Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kurultay öncesi Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile görüştü.

Siyaset 03.11.2023 20:18 Giriş: 03.11.2023 20:18

Güncelleme: 03.11.2023 20:35 Kaynak: Haber Merkezi

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CHP'nin hafta sonu yapılacak büyük kurultayı için geri sayım başladı. Divan başkanlığını Ekrem İmamoğlu'nun yapacağı kurultayın ilk günü genel başkan, ikinci günü Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) seçimi yapılacak. Ekrem İmamoğlu, kurultayı sayılı saatler kala Murat Karayalçın ve Hikmet Çetin ile görüşme gerçekleştirdi. Kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim. pic.twitter.com/JGNqTng2MD — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) November 3, 2023 Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan İmamoğlu şu ifadeleri kullandı: “Kurultay öncesi Cumhuriyet Halk Partisi’nin Eski Genel Başkanları Sayın Murat Karayalçın ve Sayın Hikmet Çetin ile buluşarak kurultay ve divan deneyimlerini dinledim.”