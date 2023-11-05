Kurultayın ardından Barış Yarkadaş’ın Özgür Özel'e dair sözleri gündem oldu: ‘Mesleği bırakırım’

CHP'nin yeni Genel Başkanı olarak Özgür Özel’in seçilmesinin ardından gazeteci Barış Yarkadaş'ın "Mesleği bırakırım" iddiası gündem oldu.

CHP 38. Olağan Kurultayı'nda partinin yeni Genel Başkanı Özgür Özel oldu.

Genel Başkan seçiminin ardından, eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş'ın geçen eylül ayında TV100'de katıldığı canlı yayında kullandığı ifadeler yeniden gündeme geldi.

Yarkadaş, programın sunucusu Kübra Par'ın kongre gününe ilişkin, “Bir sürpriz olur mu? Mesela kurultay günü sizinle yayın yapsak, Barış Yarkadaş, ‘Ben süreci doğru okuyamamışım, Özgür Özel kazandı, ‘pardon’ deme ihtimaliniz var mı?” sorusuna “Özgür Özel seçimi kazanırsa ben mesleği bırakırım" yanıtını vermişti. Par’ın “Çok iddialı oldu” sözlerine karşılık da Yarkadaş, “Vallahi mesleği bırakırım” demişti.

Özel'in seçilmesinin ardından Yarkadaş'ın bu sözleri yeniden dolaşıma girdi, 'Barış Yarkadaş' etiketi ise X sosyal medya platformunda TT (Trend Topic) oldu.