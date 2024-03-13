Kurum, Cumhur’un toplam oyuna uzak

AKP adayı Murat Kurum tüm devlet imkânlarını kullanmasına rağmen Cumhur İttifakı’nın toplam oyuna erişmekte zorlanıyor. Muhalefette ittifaklar dağılsa, partiler seçime kendi adaylarıyla girse de İBB Başkanı İmamoğlu için ‘taban ittifakı’ stratejisi işliyor.

Mehmet Emin KURNAZ

Türkiye 31 Mart yerel seçimleri öncesi son düzlüğe girdi. Parti ve adaylar çalışmalarını sürdürürken son 1 ay içinde aralarından AKP’ye yakın şirketlerin de yaptırdığı son anketler İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun onca devlet imkanını devreye sokan AKP’nin adayı Murat Kurum’u geride bıraktığını gösterdi. Kurum’un adaylığı ilan edildiğinde İmamoğlu, “Ben asıl rakibimi biliyorum” diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı işaret etmişti.

Çevre ve Şehircilik Bakanı olduğu dönemde 50 binden fazla yurttaşın yaşamını yitirdiği Maraş merkezli depremlerin yaşandığı, imar affının mimarı olarak tabir edilen, Salda gölünde skandallara imza atan Kurum, kampanya sürecinde de gaflarıyla gündemden düşmedi. Anketlere göre Kurum’un AKP ve MHP’nin toplam oyunu yakalamakta zorlandığı açığa çıktı. DEM Parti, İYİ Parti, Zafer Partisi’nin İstanbul’da kendi adaylarını göstermesine rağmen CHP’nin İstanbul için devreye soktuğu “Taban ittifakı” stratejisinin şu ana dek işlediği görüldü.

DEM Parti’de cezaevinde bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın eşi Başak Demirtaş’ın aday olmaması iktidar cenahını üzdü. Partinin önde gelen isimlerinden Meral Danış Beştaş’ın adaylığı Kürt seçmenin oy tercihini ne oranda etkileyeceği ise merak konusu oldu. 14 Mayıs seçiminde Yeşil Sol Parti adıyla seçime giren partinin oy oranı yüzde 8,19’du. Anketlere göre bu seçmenin bir kısmının İmamoğlu’ndan vazgeçmediği görülüyor.

Genel seçimlerin ardından ittifak siyasetine karşı çıkarak yerel seçime tüm illerde kendi adaylarıyla giren İYİ Parti, İBB adayı olarak Buğra Kavuncuyu’yu gösterdi. Eleştiri oklarını iktidardan çok muhalefete yönelten, 14 Mayıs öncesi Cumhurbaşkanı adayı göstermek istediği İBB Başkanı İmamoğlu ile ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı hedef tahtasına koyan İYİ Parti anketlere göre çakıldı. Son 1 ayda iktidara yakın anket firmaları AKP adayı Kurum’u en fazla 1-2 puan önde gösterebildi. Öne çıkan diğer araştırma şirketlerinin sonuçları ise şöyle:

• MAK: MAK Danışmanlık Şirketi’nin 21 Şubat - 9 Mart 2024 tarihlerinde yaptığı ankete göre İstanbul’da Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı’nın İBB adayı Murat Kurum’un 1,5 puan önünde görünüyor. 5 bin 700 kişiyle yüz yüze gerçekleştirilen anket sonucuna göre, İstanbul’da İmamoğlu yüzde 41.5, Kurum yüzde 40, İYİ Parti yüzde 4, DEM Parti yüzde 3, YRP ise yüzde 2.5 oy oranında.

• KONDA: Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde araştırması tutmasa da siyasilerin ve yurttaşların merakla anketini beklediği KONDA’nın da yaptığı ankette İmamoğlu önde çıktı. 2-3 Mart 2024 tarihlerinde yapılan ankette Ekrem İmamoğlu’nu tercih edeceklerini söyleyenlerin oranı yüzde 38,2, tercihlerini Murat Kurum’dan yana kullanacaklarını söyleyenlerin oranıysa yüzde 32,2 oldu. Ankete katılanların yüzde 6’sı kararsız kalırken, yüzde 12,5’i de diğer adaylara oy vereceğini söyledi.

• METROPOLL: MetroPOLL Araştırma’nın 21-22 Şubat arasında 39 ilçede 1664 kişi yapılan anketinde ipi göğüsleyen İmamoğlu oldu. Anket sonuçlarına göre kararsızlar dağıtıldıktan sonra İmamoğlu, yüzde 43,5 ile en yüksek oyu alan aday oldu. AKP ve MHP’nin adayı Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alabiliyor.

DEM Parti adayları Meral Danış Beştaş ve Murat Çepni ise bu ankette yüzde 6,1; İYİ Parti’nin adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,1; Zafer Partisi’nin adayı Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2,5; Yeniden Refah Partisi’nin (YRP) adayı Mehmet Altınöz ise yüzde 2,3 oy aldı.

• SONAR: İktidara yakınlığı ile bilinen Sonar Araştırma’nın 22 Şubat’ta açıkladığı anket sonuçlarına göre, Murat Kurum yüzde 41.3, Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, DEM Parti yüzde 4.8, İYİ Parti yüzde 4, Yeniden Refah Partisi ise yüzde 2.5 oy alabiliyor.

• ASAL ARAŞTIRMA: Asal Araştırma’nın 23-27 Şubat tarihleri arasında yaptığı ankete göre de bu seçimi İmamoğlu kazanıyor. Ankete göre Ekrem İmamoğlu yüzde 41.9, Murat Kurum yüzde 40.8, Meral Danış Beştaş/Murat Çepni yüzde 4.5, Buğra Kavuncu yüzde 3.6, Mehmet Altınöz yüzde 2.9, Azmi Karamahmutoğlu yüzde 2.5, Berk Hacıgüzeller yüzde 0.9, Birol Aydın yüzde 0.5, diğerleri ise yüzde 2.4 oy alabiliyor.

• OPTİMAR: AKP’ye yakınlığıyla bilinen Optimar Araştırma’nın son anketinde de Ekrem İmamoğlu önde çıktı. Bu ankete göre “Ekrem İmamoğlu’na oy veririm" diyenlerin oranı yüzde 39.1 olurken, "Murat Kurum" diyenlerin oranı yüzde 37.7 oldu. "İmamoğlu’na oy vermem" diyenler ise yüzde 47, "Murat Kurum’a oy vermem" diyenler yüzde 47.4 olmuştu.

• BETİMAR: Betimar Araştırma Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Duman, İmamoğlu ile Murat Kurum arasındaki farkın 2-2,5 puan olduğunu belirterek, "Seçimlere henüz 20 gün var. 2,5 puanın kapanması mümkün. 200 bin oya tekabül ediyor. Burada fark kapatılabilir ama aynı zamanda artması da mümkün" dedi.

DEM Parti’nin aday çıkarmadığı bölgelerde DEM Parti seçmeninin ağırlıkla Ekrem İmamoğlu’na yöneldiğini belirten Duman, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu’nun oy potansiyelinin ise oldukça düşük olduğunu ifade etti.

• İMAMOĞLU’NUN ANKETİ: İmamoğlu ekibinin yaptırdığı öne sürülen anketlere göre mevcut durumda Ekrem İmamoğlu yüzde 43,1; Murat Kurum ise yüzde 40,2 oy alıyor. DEM Parti’nin adayı Meral Danış Beştaş yüzde 4, İYİ Parti adayı Buğra Kavuncu ise yüzde 3,5 oy alıyor.

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FARK BÜYÜYOR

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ERDOĞAN ÜSTLENMEK ZORUNDA KALACAK

Bulgu Araştırma’nın Kurucusu Semih Turan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile AKP adayı Murat Kurum’un şu ana kadarki performansını BirGün’e şu sözlerle değerlendirdi: “İstanbul seçimleri için adaylar ilk açıklandığında bıçak sırtı bir seçim olarak değerlendirilmekteydi. Bunun ana nedeni favori iki aday dışında kalan siyasi partilerin yüzde 20’leri geçen bir oy potansiyeline sahip olmalarıydı. Hatta yüzde 40 seçilmek için bir baraj olarak değerlendiriliyordu. Ancak her zaman dile getirdiğimiz gibi yerel seçimlerin oy kullanma algoritması genel seçimlerden önemli bir oranda farklılaşmaktadır. Yerel seçimler özellikle büyükşehirlerde tek turlu, iki adaylı seçimlere dönüşmektedir. Seçmenlerin önemli bir bölümü verdiği oyun maksimum fayda getirmesi, başka bir deyişle işe yaramasını istediği için kazanmasını istemediği adayın karşısındaki adaya yönlenmektedir. Tüm bu nedenler ve kampanyaların etkisi ile oylar büyük kutupların çekim alanına girmeye başladılar. Kampanyalar sonucunda sözünü ettiğimiz yüzde 20’lik diğer parti oy yüzdelerinin yüzde 15in altına gerilediğini gözlemledik. Bunun sonucunda seçimi kazanma barajı da doğal olarak yüzde 42-43’lere tırmandı. Bu durumda favori iki adayın oy trendlerine bakmak gerekiyor. AKP adayı Murat Kurum’un, kampanya başlangıcı ile birlikte oylarında önemli bir yükseliş göstermediği, yüzde 38-40 bandını aşamadığı görüldü. Öte yandan Ekrem İmamoğlu’nun kampanyasının başlaması ile birlikte oy oranı yükseliş trendine girmiş ve sözü edilen seçilme barajına yaklaşmış görülüyor. Bugünden sonra kalan 18 günlük sürede AKP için olabilecek tek hamle Erdoğan’ın geçen seçimler gibi bizzat kampanyayı üstlenmesi olarak görülüyor. “