Kurum'dan Erdoğan'a rağmen 252 metrobüs alan İmamoğlu'na: Aciz

"İstanbullular bizi polemik içerisinde görmeyecek" diyen Murat Kurum, mevcut İBB yönetimi için "Aciz" ifadesini kullandı. Kurum "Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan aciz bir yönetim var" dedi. İmamoğlu, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan onay vermediği için metrobüs alamayınca özkaynaklarla 252 adet metrobüsü filoya katmıştı.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Avcılar'da ziyaretlerde bulundu. STK temsilcileri bir araya gelen Kurum, Aksev Vakfı Konferans Salonu'nda konuşma gerçekleştirdi. Kurum'a, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe de eşlik etti. Konuşması sonrasında beraberindekilerle Marmara Caddesi'nde yürüyen Kurum, esnafı ziyaret etti.

Caddede yürüdüğü sırada Kurum'un yanına gelen ve Ambarlı Mahallesi'nde oturduğunu belirten bir kadın, metrobüste ve diğer toplu ulaşımda problem yaşadığını ifade ederek "Her gün metrobüs bozuluyor, işe gidemiyoruz" dedi.

"AVCILAR'IN NEDEN METROSU YOK?"

Kurum ise yanıtında şunları söyledi:

İnşallah eski İstanbul'u sizlerle birlikte geri alacağız. İstanbul'u basamak olarak görmeyeceğiz, İstanbul dışında hiçbir şeyle ilgilenmeyeceğiz. Gelince de işte bu çileyi, ulaşım çilesini bitireceğiz. Bir metrobüsü alıp hatta koymaktan maalesef aciz bir yönetim var. Metrobüslerimizi de alacağız. Avcılar'ın niye metrosu yok? Avcılar'a metroyu da getireceğiz.

İstanbul'un 39 ilçesinde inşallah metrosu olmayan vatandaş, ilçemiz kalmayacak. 5 senede 17 kilometre metro yapılmış. 5 senede 17 kilometre yapılır mı?

Kadının "Her gün kaldığımız yerlerin fotoğrafını çekip İBB'ye atıyoruz ama çözüm yok" demesi üzerine Kurum "Sabredin" şeklinde yanıt verdi.

CUMHURBAŞKANLIĞI YATIRIMA ONAY VERMEMİŞTİ

İBB'nin yeni metrobüs alımına Cumhurbaşkanlığı yatırım onayı vermemişti. Bu nedenle İBB özkaynaklarıyla 252 metrobüs almıştı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, 18 Ocak 2023'te Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı hakkında yaptığı açıklamada, "Sefaköy-Beylikdüzü-TÜYAP metrosunun yapımı ve 300 metrobüsün alımı için hazırdık. Ancak 2023 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı’nda iki yatırıma da yer verilmedi. Bu ‘takdir’, bulduğumuz finansmanı da kullanılamaz hale getirdi. Bu ‘takdiri’ kamuoyunun vicdanına sunarız” ifadelerini kullanmıştı.

En son 2015 yılında yeni otobüs eklenen metrobüs hattına özkaynaklarla alınan 252 aracın eklenmesiyle ilgili 4 Aralık 2023'te düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, "Kredisi hazır bir sürecin işletilmemesi adına, bunun imzasını Cumhurbaşkanlığı yerine getirmedi. Bu niçin imzalanmaz? Tek bir açıklama yapılmadı. Ne diyelim buna, bu ihtiras nedir, bu kıskançlık nedir?" ifadeleriyle AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı eleştirmişti.