Kurum'un “130 bin canımız gitti" sözleri tartışma yarattı

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla tartışmanın fitilini alevledi. Candaş Tolga Işık, bu sözleri Kurum'a sorduğu ve Kurum'un yanlış anlaşıldığı yönünde açıklama yaptı. Kurum, "130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir" demişti.

AKP'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum, katıldığı bir televizyon programında yaptığı açıklamayla tartışmanın fitilini alevledi.

Kurum, 6 Şubat'taki depremine günler kala yaptığı açıklamada, "130 bin canımız gitmiş" ifadesini kullandı.

Kurum’un sözleri itiraf olarak yorumlandı. AFAD Başkanı Yunus Sezer, 20 Mart 2023'te yaptığı açıklamayla 6 Şubat'taki depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 50 bin 96 olduğunu açıklamıştı.

CANDAŞ TOLGA IŞIK’TAN AÇIKLAMA

Öte yandan Kurum’un programına katıldığı gazeteci Candaş Tolga Işık, tartışma yaratan sözlerle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Işık, “Bu arada çok soruldu, yayından sonra Murat Kurum'a ‘Depremlerde 130 bin kişi öldü’ cümlesini tekrar sordum. Bu sayının 6 Şubat depremiyle alakalı değil Türkiye Cumhuriyeti tarihinde depremden ölenlerin yaklaşık olarak toplam sayısı olarak ifade ettiğini söyledi.”

KURUM'DAN SÖZLERİYLE İLGİLİ AÇIKLAMA

AKP'nin İBB Başkan Adayı Murat Kurum, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Kurum, "Bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü" dedi. Kurum açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinde 11 ilimizde 50 bin canımız gitti. Cumhuriyet tarihindeki depremlerdeyse toplam 130 bin kişi hayatını kaybetti. Aynı yayında ve aylar önceki yayınlarda da defalarca söylememize rağmen, bunun bugün bir siyasi polemik konusu haline getirilmesi gerçekten üzücü. Yalana sarılan siyaset anlayışıyla hakikatli bir zafer kazanılamayacağını 31 Mart’ta kaybettiklerinde görecekler."

KURUM NE DEMİŞTİ?

Kurum, tv100'de katıldığı programda "Her türlü enerjiyi gayreti vereceğiz ve dönüştüreceğiz. Bunun başka çaresi yok. Candaş Bey, 130 bin canımız gitmiş ya. Ve 11 ilde bakın deprem oldu, İstanbul 11 ile yetişir. Ama Allah göstermesin İstanbul'a bir şey olursa ülke gider, bayrak gider, devlet kalmaz. Terörle mücadele kadar önemli diye o yüzden söylüyoruz." demişti.