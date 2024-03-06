Kurum ve Koca’yı üzecek iptal kararı

İBB, Murat Kurum döneminde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol için hazırlanan imar planlarını iptal ettirdi. Mahkeme planı hukuksuz buldu.

İsmail ARI

AKP’li Murat Kurum’un yönettiği dönemde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi için hazırladığı imar planı iptal edildi. Karar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin başvurusuyla alındı.

ZEMİN +5 KAT İZNİ VERİLDİ

Bakanlık, İstanbul Üsküdar’daki Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi’nin hemen yanında yer alan 4 bin 164 metrekarelik alanı konut alanı ve ortaöğretim tesisleri alanı statüsünden “yükseköğretim tesisi alanına” dönüştürmüştü. İmar planı raporunda plan değişikliğinin Medipol Üniversitesi için yapıldığını belirtildi. Alanın yapılaşma koşulu ise zemin+5 kat olarak belirlendi.

Medipol için imar planları değiştirilen alanın 721 metrekarelik bölümü Medipol’ün kurucu vakfı Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı’na ve 2 bin 720 metrekarelik kısmının ise Maliye Hazinesi’ne ait olduğu belirtildi. TESA, alanın Maliye Hazinesi’ne ait bölümünü ise kiraladı.

GÖRÜŞ ALINMADI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) bu plan değişikliğini yargıya taşıdı.

İstanbul 12. İdare Mahkemesi ise 31 Ocak 2024’te imar planlarının iptaline karar verdi. Kararın gerekçesi ise şöyle sıralandı:

• Plan değişikliği bölgedeki trafik yoğunluğunun artmasına neden olacak.

• Üniversite alanıyla ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının görüşü alınmadı.

• Değişiklik bilimsel açıklamalara sahip değil.

• Planda hukuka ve mevzuata uyarlılık bulunmuyor.

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BAĞIŞLANMIŞTI

Medipol’ün Maliye Hazinesi’nden kiraladığı ve plan değişikliği yapılan alanın bir bölümü de daha önce tartışmalara neden olmuştu. Ş.E. isimli bir yurttaş, Medipol’ün otopark olarak kullandığı alanın babası tarafından okul yapılması için kamuya bağışlandığını belirterek dava açmıştı. İstanbul Anadolu 31’inci Asliye Hukuk Mahkemesi’nin hazırlattığı bilirkişi raporunda arsanın 1994’te ortaokul alanı olarak kullanılmak üzere Maliye Hazinesi’ne bağışlandığı ancak amacına uygun kullanılmadığı vurgulandı. Ş.E. ise arsanın 2016’nın sonuna kadar atıl bırakıldığına ardından da Medipol Üniversitesi Çamlıca Hastanesi tarafından otopark olarak kullanılmaya başladığına dikkat çekti. Ş.E., arsanın 1994 ile 2017 yılları arasında atıl bırakıldığını belirtti. Amacına uygun kullanılmayan arsanın kendilerine iade edilmesini talep etti.