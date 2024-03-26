Kuruyan göl bir an önce hayat bulmalı

Haber Merkezi

Manisa Marmara Gölü’nün yaşaması için bölge halkı ve yaşam savunucuları bilirkişi incelemesi ve keşfinde bir araya geldi. Göle, Gördes Barajı’ndan ve besleme kanallarından su verilmesi ve göl tabanındaki tarım faaliyetlerinin sonlandırılması talebi mahkeme heyetine iletildi.

Doğa Derneği Avukatı Özlem Altıparmak şunları söyledi: “Marmara Gölü, ulusal öneme haiz bir sulak alandır. Sulak alanlarda tarım yapılamaz, kurutularak arazi kazanılamaz. Bu faaliyetin idare eliyle yapılması, bu faaliyete hukuka uygunluk kazandırmaz. Bir an önce TİGEM’in alandan çekilmesi ve göle gereken suyun, Gördes Barajı ve besleme kanallarından aktarılmasını talep ediyoruz. Bilirkişi incelemesinde yer alan uzmanların, göldeki yaşamın geleceğine yönelik hakkaniyetli bir karar vereceklerine inanıyoruz.”

Doğa Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Dicle Tuba Kılıç ise “Ege Bölgesi’ndeki en önemli sulak alanlardan biri olan Marmara Gölü, kuşlar açısından önemli bir konaklama, beslenme ve üreme alanı. 178 kuş türü bölgede yaşıyor. Marmara Gölü'nün yaşatacak acil önlemler bir an önce alınmalı" dedi.

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NE OLMUŞTU?

Manisa’nın kuş cenneti olarak da bilinen Marmara Gölü'nün hatalı politikalarla kurutuldu. Göle tekrar su verilmesi beklenirken, hatalı kararların ardı arkası kesilmedi. Göl tabanında yasadışı yollarla tarım yapılmasını engellemek amacıyla bu bölge TİGEM (Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü)'nün kullanımına açıldı. Gölmarmara Su Ürünleri Koop. Doğa Derneği, WWF-Türkiye ma Vakfı), Salihli, Akhisar ve Manisa çevre dernekleri dava açtı.