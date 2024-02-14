Kuryeler Sevgililer Günü’nde iş bırakıyor

Kültür endüstrisinin bir ürünü olan 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İngiltere ve ABD’de kuryeler iş bırakacak. Yemek ve market siparişi uygulamalarına bağlı kuryeler, daha yüksek ücret ile daha iyi çalışma koşulları talep ediyor.

Dış Haberler

Bir tüketim tuzağına dönüşen 14 Şubat Sevgililer Günü’nde İngiltere ve ABD’de kuryeler, artan iş yoğunluğu ve kötü çalışma koşullarına karşı grev kararı aldı. İngiltere’de dört yemek siparişi uygulamasına bağlı kuryeler, daha yüksek ücret ve iyi çalışma şartları talebiyle bugün 5 saatliğine iş bırakma eylemi yapacak.

Yaklaşık 3 bin kurye saat 17.00 ila 22.00 arasında iş bırakacak. BBC'nin haberine göre grev, siparişlerin teslimatını yaparken düşük maaşlar ve kötü çalışma şartları ile karşılaşan kuryelerin durumuna dikkat çekmeyi amaçlıyor. 'Delivery Job UK' (Birleşik Krallık Kurye İşleri) isimli grup, organize ettiği iş bırakma eylemiyle ilgili Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Yetersiz maaş karşılığında durmak bilmeden çalışmak yerine haklarımız için birkaç saati feda etmek büyük öneme sahip" dedi.

Grup, paylaşımında "Yaptığımız iş için adaletli bir ödeme talep ediyoruz. Sömürülmekten ve hayatlarımızı riske atmaktan yorulduk. Sesimizin duyulma zamanı" ifadelerini kullandı.

Greve Deliveroo, Uber Eats, Just Eat ve Stuart.com şirketlerinin çalışanlarının katılacağı ifade edilirken normalde bu uygulama çalışanlarının siparişlerin teslimatı için farklı mobil uygulamalar üzerinde rekabet halinde olduğuna dikkat çekildi.

ABD'DE DE 2 SAATLİĞİNE İŞ BIRAKILACAK

ABD'deki Uber ve Lyft çalışanları ile yemek sipariş uygulamalarına bağlı kuryeler de bugün iki saatliğine iş bırakacak. Grev kararını açıklayan 'Uygulama Çalışanları için Adalet' (Justice for App Workers) isimli grup, ABD'de 130 bini aşkın çalışanı temsil ediyor.