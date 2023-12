Kuryeye çarparak ölümüne neden olan Somali Cumhurbaşkanı'nın oğlu serbest bırakıldı

Motokurye Göçer’e çarpan, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlu Hassan Sheikh Mohamud’in kullandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

İstanbul’da 30 Kasım Perşembe günü Avrasya Tüneli Aksaray çıkışında bir diplomatın kullandığı iddia edilen otomobil, motokurye Yunus Emre Göçer’e çarptı. Tedavi gördüğü İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinde 6 gün yaşam mücadelesi veren Göçer hayatını kaybetti.

Evrensel'den Nisa Sude Demirel'in haberine göre; motokurye Göçer’e çarpan, kazadan sonra olay yerinden kaçan otomobilin Somali Konsolosluğu’na ait olduğu, aracı Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud’un oğlunun kullandığı ortaya çıktı. Cumhurbaşkanının oğlu polis merkezindeki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

Hayatını kaybeden 2 çocuk babası Göçer’in cenazesi Başıbüyük mezarlığına defnedilmek üzere İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesinden ailesi ve motokurye gruplar tarafından alındı. Kuryeler arkadaşlarının ölümüne sebep olan serbest bırakılmasına tepki gösterdi.

"HERHANGİ BİR TUTUKLAMA YOK"

Avukat Iyaz Çimen ise, “Soruşturma dosyası tutuksuz olarak devam etmekte. Olayın olduğu ilk günden bu yana şüphelinin gözaltına alınması veya tutuklanması söz konusu olmadı. Görüntüleri izleyebildiğimiz kadarıyla kurye Yunus Emre Göçer'ın herhangi bir kusuru yok, konsolosluk aracının hızlı bir şekilde çarpması sonucunda kazanın gerçekleştiğini görebiliyoruz. Ancak henüz buna ilişkin herhangi bir tutuklama kararı mevcut değil. Biz de bunun gerçekleşmesi için soruşturma dosyasında taleplerimizi yineliyoruz. Kendisinin aracı konsolosluk aracıydı, öğrendiğimiz kadarıyla da Somali Cumhurbaşkanının oğlunun aracı kullandığını tespit ediyoruz. Ayrıca serbest bırakılan kişi için herhangi bir yurtdışına çıkış yasağı yok bu yüzden burada mı değil mi onu da bilmiyoruz” diye konuştu.

"PAKET DEĞİL CAN DA TAŞIYORUZ"

Göçer’in arkadaşı motokurye Yusuf, “Bu ülkede her işçinin canının olduğu gibi bizim canımız da güvende değil. Bir maden kazası oluyor bir hafta konuşuluyor sonra unutuluyor. Biz paket değil can da taşıyoruz ancak kimse umursamıyor” dedi.

Onlarca motokurye, arkadaşları Göçer'i son yolculuğuna uğurlamak üzeri Göçer'in defnedileceği Başıbüyük Mezarlığına kadar konvoy yaptı.