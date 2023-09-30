Kuşadası'nda karaya cansız yunus vurdu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yok olma tehdidi altında olan Tırtak türü bir yunus ölü olarak karaya vurdu.

Aydın Kuşadası’ndaki Karaova Mahallesi Long Beach Sahili'nde ölü bir yunusun karaya vurduğunu fark eden yurttaşlar durumu Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği’ne (EKODOSD) bildirdi.

Yapılan incelemelerde yunusun küresel ve Akdeniz ölçeğinde tehlike altındaki tırtak türü 1.67 metre boyundaki dişi bir yunus olduğu belirlendi.

Yunusun hedef dışı av olarak, trol ağlarına yakalanıp öldüğünü tahmin ettiklerini ifade eden Ekosistemi Koruma Ve Doğa Sevenler Derneği (EKODOSD( Başkanı Bahattin Sürücü, şöyle konuştu:

“AĞ İZLERİ VAR”

“Yaptığımız incelemeler sonucunda muhtemelen trol ve gırgır ağlarına takılıp nefes almak için yukarı çıkamadığından boğularak öldüğünü düşünüyoruz. Çünkü yunusun altında komple ağ izleri ve sürtünme izleri var. Muhtemelen tekneye almışlar ve daha sonra tekrar denize atmışlar. Yunuslar çok önemli deniz memelileridir herkes balık olarak söylüyor ama deniz memelisidir. Özellikle Kuşadası Körfezi ve Samos ile Dilek Yarımadası arasındaki boğaz tırtak türü yunuslar için çok önemlidir. Çünkü Akdeniz'de çok azalıyorlar ve üreme alanları artık darboğaz olarak bildiğimiz Dilek Yarımadası boğazıdır. Buraya kesinlikle trol ve gırgır ağlarının girmemesi lazım. Bu hayvanların yaşaması lazım, mutlaka korumamız gerek.”