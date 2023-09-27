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Kuşadası’nda sağanak yağış yolları göle çevirdi

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde on dakika süren sağanak yağış yolları göle çevirirken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

Güncel
  • 27.09.2023 23:24
  • Giriş: 27.09.2023 23:24
  • Güncelleme: 27.09.2023 23:26
Kaynak: iHA
Kuşadası’nda sağanak yağış yolları göle çevirdi
FOTOĞRAF: İHA

Meteorolojinin sağanak yağış uyarısının ardından Aydın Kuşadası’nda gece saatlerinde sağanak yağış etkili oldu. İlçe merkezinde bir anda bastıran sağanak yağış on dakikada yolları göle çevirdi. Özellikle Türkmen Mahallesi ve sahil bandındaki yollar göle döndü. Bazı vatandaşların kapanan rögar kapaklarını elleriyle açmaya çalıştı.

Göle dönen yollarda ise araç sürücüleri ilerlemekte zorluk çekti. Belediye ekipleri ise sağanak yağışın ardından göle dönen yollarda çalışma başlattı. Yağışlı havanın önümüzdeki günlerde aralıklarla etkili olması bekleniyor.

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