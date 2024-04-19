Kuşların evi Van Gölü Havzası’nda dinamit: Tahribat artacak

Depremde yaptığı yolları çöken, ardından deprem konutu ihaleleri alan Silahtaroğlu’nun Van Gölü Havzası’ndaki taşocağının kapasite artırımına onay verildi. Kuşların evinde dinamit sesleri yükselecek.

Gökay BAŞCAN

Maraş merkezli depremlerde yaptığı yolları yıkılan, ardından konut ihaleleri kapan Silahtaroğlu İnşaat’ın, Van Gölü Koruma Havzası’nda açtığı taşocağı beraberinde tesislerin kapasite artırımına onay verildi. Ülkede yuvalayan 316 kuş türünden 232’sine ve birçok göçmen kuşa ev sahipliği yapan Van Gölü Havzası’nda dinamitler patlatılacak.

Van’ın Tuşba ilçesi Esenpınar Mahallesi’nde faaliyet yürüten şirket ilk olarak kalker ocağı ve kırma-eleme tesisi faaliyeti için 2007 yılında çevresel etki değerlendirme (ÇED) gerekli değildir kararı aldı. Ardından iki kez kapasite artışına giden şirkete 2010 ve 2020 yıllarında da ÇED gerekli değildir kararı verildi.

DÖRDÜNCÜ ÇED

Dördünce kez kapasite artırımına gitmek isteyen şirket bu kez ayrıca projeye hazır beton tesisi ve asfalt plent tesisi ekledi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı bu başvuruyu da ÇED olumlu kararı verdi.

2007 yılında 24,01 hektarla faaliyete başlaysan şirket, son ÇED onaylıyla birlikte proje alanını 94,230 hektara çıkardı. Yılda 150 bin ton kapasiteyle çalışan kalker ocağı 160 bin tona çıkartıldı. Kırma-eleme tesisinin kapasitesi ise yılda 150 bin tondan 750 bin tona yükseltildi.

Yeni inşa edilecek hazır beton tesisi yılda 500 bin ton, asfalt plent tesisi ise yılda 316 bin ton üretim yapacak.

DİNAMİT PATLATILACAK

Yılda 52 dinamit patlatması yapılacak ve bölgeyi toza boğacak proje sahasının, kuruma ile kirlilik tehlikesiyle boğuşan Van Gölü’ne uzaklığı ise sadece 2,2 kilometre. Proje alanına en yakın konut ise 1020 metre mesafe bulunuyor. Proje alanının neredeyse tamamına yakını ise mera alanı. Şirket, ÇED dosyasında, Mera Kanunun 14. Maddesi kapsamında tahsis amacı değişikliği için gerekli izinler alınacağını ifade etti.

Projeye ilişkin bir diğer sorun ise çalışma alanındaki nakliye yolu üzerinde Erciş-Van Elektrik Enerjisi İletim Hattı’nın geçmesi. Şirket konuya ilişkin TEİAŞ ile protokol imzaladığını ve iletim hattına hiçbir zarar verilmeyeceğini öne sürdü.Ayrıca ÇED dosyasında yer alan, Tarım ve Orman BakanlığIı’na bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğü görüşünde proje alanı ve çevresinde bulunan yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının, akar ve kuru derelerin haritada gösterilmesi gerektiği belirtildi.

DEPREM İHALELERİ

Silahtaroğlu, kamuoyunun yakından tanıdığı bir şirket. Geçen yıl Malatya’da yapılması planlanan 800 deprem konutu için yapılan, 2 milyar 343 milyon 500 bin TL’lik ihaleyi Sera Yapı Endüstrisi ve Ticaret Anonim Şirketi ve Silahtaroğlu Mühendislik İnşaat Anonim Şirketi İş Ortaklığı aldı. Silahtar aynı depremde yıkılan Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu’nu ortaya çıkmıştı.

Ayrıca Silahtar İnşaat, AFAD’ın Ankara’daki binasını yapmıştı. “Her türlü afete dayanıklı” olduğu iddia edilen bina fırtınada zarar görmüş ve dış cephesi sökülmüştü.

Silahtaroğlu’nun aldığı kamu ihalelerinden bazıları şöyleydi: Doğan HES, Malatya Doğalgaz Boru Hattı, Biga Doğalgaz Boru Hattı, Pozantı Tarsus Otoyolu, TAG Otoyolu Hudut Yolu, Niğde, Muş, Kentsel Dönüşüm Projesi, Eyyubiye Devlet Hastanesi, Güngören Spor Kompleksi, İSKİ İçmesuyu-Atıksu Yapım.