Kuşların evine moloz

Akçay Sazlığı ve Sulak Alanı'na çöp ve hafriyat döküldüğü duyuran ekoloji örgütleri, alanın tamamının koruma altına alınması için imza kampanyası başlattı.

Haber Merkezi

Kazdağları Doğal ve Kültürel Varlıkları Koruma Derneği, Balıkesir'de bulunan Akçay Sulak Alanı'na her gün kaçak çöp, hafriyat döküldüğünü, kaçak temeller ve yol çalışmaları yapıldığını duyurdu.

Buna yönelik change.org'da bir imza kampanyası başlatan dernek, açıklamasında flamingolara ve çok sayıda bitki türüne ev sahipliği yapan bu alanın koruma altına alınmasını ve kaçak faaliyetlerin sona ermesini istedi. Çalışmaya bölgede bulunan birçok ekoloji örgütü de destek sunarak, açıklamaya imza attı.

2021'de de aynı sorun ile karşılaştıkları ve yine kampanya yaptıkları aktarılan açıklamada, "37 sivil toplum kuruluşunun bir araya gelerek başlattığı kampanya sayesinde, Akçay Sulak Alanı’nın 48 hektarlık bölümüne Mutlak Koruma Alanı ve Mahalli Öneme Haiz Sulak Alan statüsü kazandırdık. Bir kısmı nitelikli korum alanı, bir kısmı da sürdürülebilir koruma alanı olarak tescil edildi. Ancak, bu sadece başlangıçtı" denildi. Henüz tescil edilmemiş alanların tümünün tescil edilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, "Tescilli alanların korunabilmesi için Yönetim Planı hazırlanması ve uygulanmasına ihtiyaç var. Çünkü Akçay Sulak Alanı, kaçak çöp, hafriyat dökümü, kaçak temeller ve yol çalışmaları gibi faaliyetlerle her gün daha fazla kirlenmekte" ifadeleri yer aldı.