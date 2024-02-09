Kusma şikayetiyle hastaneye götürüldü: 9 yaşındaki çocuk 13 tane mıknatıs yutmuş

İstanbul'da 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, ailesi fark etmeden 13 küçük mıknatıs yuttu. Kusma şikayeti üzerine ailenin hastaneye götürdüğü çocuk, ameliyata alındı. Gerçekleştirilen başarılı ameliyat sonrası Harun'un bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 mıknatıs çıkarıldı.

İstanbul'da yaşayan 9 yaşındaki otizmli Harun Duman, 13 boncuk şeklindeki mıknatısı yuttu. Çocuğun kusma şikayeti günlerce geçmeyince aile Harun'u hastaneye götürdü.

Cuma akşamı iğne yapılarak ve ilaç yazılarak eve gönderilen Harun'un kusma şikayeti devam etti.

Cumartesi gecesi saat 01.00 sıralarında Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'ne sevk edilen çocuğa çekilen röntgen sonrası teşhis koyan doktorlar, Harun'u acilen ameliyata aldı.

Yaklaşık 3 saat süren ve kapalı yöntemle gerçekleştirilen ameliyat sonrası 9 yaşındaki Harun'un bağırsaklarından birbirine yapışmış halde 13 mıknatıs çıkarıldı.

Ameliyatı gerçekleştiren Op. Dr. Mehmet Çakmak, "Mıknatıslar Harun'un bağırsağında iki noktada delinmeye sebep olmuştu. Birincisi 12 parmak bağırsağından itibaren bir 30 santimetrede bir mıknatıs, diğeri de kalın bağırsağın çıkan kısmında olan birbirine yapışmış 12 tane mıknatıs vardı. Bunlar her iki bağırsakta da delinmeye sebep olmuştu. Biz bu mıknatısları çıkardıktan sonra bağırsakları tekrar dikerek onarmak durumunda kaldık" dedi.