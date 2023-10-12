Kütahya'da bir genci kadın kıyafetleri giydirip darp edenler adli kontrolle serbest

Kütahya'da, bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darp edilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya'da, bir gence kadın kıyafetleri giydirilmesi ve darbedilmesine ilişkin görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığınca, yerel haber sitesinde yayınlanan ve sosyal medyada da paylaşılan görüntüler ihbar kabul edilerek soruşturma başlatıldı.

Bunun üzerine çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, görüntülerin yaklaşık 2 yıl öncesine ait olduğunu ve kent merkezinde çekildiğini tespit etti.

Şiddete maruz kalan gencin ifadesi doğrultusunda olaya karıştıkları belirlenen 1'i kadın 3 zanlı yakalandı.

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe yurtdışı yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, olaya karıştığı iddia edilen diğer zanlıların da tespit edilmesi için çalışma yürütülüyor.