Kütahya'da geçersiz oylar yeniden sayıldı: Sonuç değişmedi

Kütahya'da geçersiz oyların sayım işlemi tamamlandı. MHP'nin itirazı sonucu yapılan sayımda kazanan CHP adayı Eyüp Kahveci ile MHP adayı Alim Işık arasındaki oy farkı 602'den 571'e düştü.

Kütahya'da seçim sonuçlarına itiraz edilmesi üzerine geçersiz oyların yeniden sayılmasının ardından sıralama değişmedi.

MHP İl Başkanlığı'nın itirazını değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, 142 bin 770 seçmenin oy kullandığı 549 sandıktaki geçersiz oyların yeniden sayılmasına karar verdi.

Karar doğrultusunda, Kütahya Adliyesi'ndeki Merkez İlçe Seçim Kurulu'nda geçersiz 5 bin 659 oy yeniden sayıldı.

SAYIM 12 SAAT SÜRDÜ

Yaklaşık 12 saat süren sayım sonucu CHP adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 40 bin 739'a, MHP adayı Alim Işık'ın oyu da 40 bin 168'e yükseldi. Aradaki fark ise 602'den 571'e düştü.

Sayılan geçersiz oylarla AKP'nin adayı Kamil Saraçoğlu'nun oyu 154, Alim Işık'ın oyu 58, CHP'nin adayı Eyüp Kahveci'nin oyu 27 arttı.

İtiraz üzerine yapılan yeniden sayım sonucunda Kahveci, yine ilk sırada yer aldı.

Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde kesin olmayan sonuçlara göre 137 bin 111 oyun geçerli, 5 bin 659 oyun geçersiz sayıldığı kentte CHP adayı Eyüp Kahveci 40 bin 712, MHP adayı Alim Işık 40 bin 110, AKP'nin adayı Kamil Saraçoğlu 37 bin 992 oy almıştı.