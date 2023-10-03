Kütahya'da kömür ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, özel kömür ocağında meydana gelen göçükte işçi İsneyn Delikanlı (37), hayatını kaybetti.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Tunçbilek beldesi İğdekuzu mevkisindeki özel bir kömür ocağında, saat 02.30 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle göçük meydana geldi.

Kömür ocağı işçilerinden İsneyn Delikanlı, toprak altında kaldı. Diğer işçiler tarafından çıkarılan, evli ve 2 çocuk babası Delikanlı, ambulansla Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralanan Delikanlı, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Göçükle ilgili soruşturma sürüyor.