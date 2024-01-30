Kütahya'da maden ocağında göçük: 1 işçi toprak altında kaldı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde linyit çıkarılan bir maden ocağında henüz bilinmeyen nedenle göçük yaşandı. Göçük nedeniyle ocakta mahsur kalan 1 işçinin kurtarılması için çalışmalar başlatıldı.

Çalışma Yaşamı 30.01.2024 15:49 Giriş: 30.01.2024 15:49

Güncelleme: 30.01.2024 15:49 Kaynak: AA

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Fotoğraf: İHA

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, linyit çıkartılan maden ocağında meydana gelen göçük nedeniyle mahsur kalan işçiyi kurtarma çalışmaları başlatıldı. Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında, henüz belirlenemeyen nedenle göçük meydana geldi. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, AFAD, arama kurtarma ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mahsur kalan işçi ile iletişim kurulduğu ve kurtarma çalışmalarının başlatıldığı öğrenildi.