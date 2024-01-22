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Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı

İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere olan Buzlu isimli yolcu otobüsü Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi. Kaza nedeniyle otobüste bulunan 18 kişi yaralandı.

Güncel
  • 22.01.2024 09:40
  • Giriş: 22.01.2024 09:40
  • Güncelleme: 22.01.2024 09:44
Kaynak: AA
Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
Fotoğraf: AA

Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.

İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan İ.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi.

Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: AA

Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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