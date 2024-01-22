Kütahya'da yolcu otobüsü devrildi: 18 kişi yaralandı
İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere olan Buzlu isimli yolcu otobüsü Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi. Kaza nedeniyle otobüste bulunan 18 kişi yaralandı.
Kaynak: AA
Kütahya'nın Gediz ilçesinde yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 18 kişi yaralandı.
İzmir'den Eskişehir'e gitmek üzere yola çıkan İ.D. yönetimindeki yolcu otobüsü, Gediz-Kütahya kara yolunun 9. kilometresinde devrildi.
Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü ile otobüsteki 17 kişi, ambulanslarla Gediz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.
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