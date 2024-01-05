Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nden 8 tabanca çalındı

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde tutulan 8 adet ruhsatlı tabancanın çalındığı ortaya çıktı. Olay hakkında açığa alınan polis yeniden göreve iade edildi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde muhafaza edilen sekiz adet ruhsatlı tabancanın çalındığı ortaya çıktı. ANKA'dan Sinan Tartanoğlu'nun haberine göre tabancaların eksikliği 13 Eylül 2022’de tespit edildi. 30 Ağustos 2022’de Av ve Spor Silahları Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Hasan Önder’in, silahların bulunduğu odaya elleri boş bir şekilde girdiği ancak bir poşet ile çıktığı tespit edildi. İdari soruşturma kapsamında açığa alınıp yedi ay sonra görevine iade edilen polis, hakkında açılan davada “bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkındaki hırsızlıkla” suçlandı.

Polis savunmasında; poşet içinde annesi için aldığı çini malzemelerinin olduğunu söyledi, “Daha iyi markalı tabancalar varken bunları mı çalacağım ben? Ayrıca çalınan tabancaların toplam fiyatı 2-3 aylık maaşım eder, hatta etmez bile. Silahların boyutları göz önüne alındığında bu poşete sekiz tane silahın girmesi mümkün değildir” dedi.

Olaydan yaklaşık 15 ay sonra, 30 Kasım 2023’te yapılan ilk duruşmada, polisin avukatı; sadece bir günün değil Mayıs 2022 – Ocak 2023 arasındaki tüm kamera görüntülerinin incelenmesini istedi, mahkeme bu talebe ilişkin değerlendirme yapmadan duruşmayı 2 Nisan’a erteledi.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü’nde, haklarında adli soruşturma açılan sekiz kişiye ait sekiz adet ruhsatlı tabancanın çalındığı ortaya çıktı. Tabancaların olması gereken yerde olmadığı, 13 Eylül 2022’de tespit edildi. 30 Ağustos 2022 tarihli kamera görüntülerinde yola çıkarak; bir polisin silahların bulunduğu odaya elleri boş bir şekilde girdiği, ancak elinde beyaz bir poşetle çıktığı öne sürüldü.

Görüntülerdeki polisin, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Av ve Spor Silahları Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Hasan Önder olduğu iddia edildi. Önder, hakkında açılan idari soruşturma kapsamında açığa alındı. Yaklaşık yedi ay sonra görevine iade edildi, şimdi başka bir ilde görevini sürdürüyor.

KAYIP TABANCA SORUŞTURMASI YAKLAŞIK 5 AYDA TAMAMLANDI

Tabancaların çalınması ile ilgili soruşturma, olaydan yaklaşık beş ay sonra Şubat 2023’te tamamlandı, Kütahya Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianamesi 3 Şubat 2023’te Kütahya Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderildi.

Polis hakkındaki iddianamede, kendilerine ait olduğu iddia edilen tabancaları çalınan sekiz kişi müşteki olarak yer aldı.