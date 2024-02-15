Kütahya’da haber alınamayan kadın ölü bulundu
Kütahya'da kendisinden haber alınamayan 66 yaşındaki Nezahat Pehlivan, evinde ölü bulundu. Pehlivan'ın ölümünün 'şüpheli' bulunurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: İHA
Kütahya’da haber alınamayan kadın evinde ölü bulundu.
112 Acil Çağrı Merkezine Dumlupınar Mahallesi Işıl Sokak’ta yalnız ikamet eden 66 yaşındaki Nezahat Pehlivan’dan haber alınamadığı ihbarı yapıldı.
İhbar üzerine harekete geçen ekipler, eve geldiğinde yaşlı kadının cansız bedeni ile karşılaştı.
Pehlivan'ın ölümünün 'şüpheli' bulunması üzerine cenazesi otopsi için Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği belirtildi.
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