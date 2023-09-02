Kütahya’da Melissa Vargas'a ‘nazar değmesin’ diye simit dağıtıldı

Kütahya'da bir simit fırını sahibi, kadın milli voleybol takımı oyuncularından Melissa Vargas'a 'nazar değmemesi' için halka simit dağıttı. A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda Sırbistan ile final oynayacak.

Kütahya'da bir simit fırınında, A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın 2023 CEV Avrupa Şampiyonası'nda finale yükselmesinin ardından ‘hayır’ için simit dağıtıldı.

Cumhuriyet Caddesi'nde faaliyet gösteren simit fırınının işletmecisi Emrah Yeşil ile çalışanları, yarı finalde İtalya'yı 3-2 yenerek finalde Sırbistan'ın rakibi olan kadın milli takımın başarısını simit dağıtarak kutladı.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın Küba asıllı oyuncusu Melissa Vargas'ın posterinin asıldığı fırından yüzlerce kişiye simit ikramında bulunuldu.

Fırın çalışanlarından Rıdvan Bayram, gazetecilere, milli takımın maçını büyük bir heyecanla izlediklerini söyledi.

“MELİSA HANIMA NAZAR DEĞMEMESİ İÇİN…”

İtalya'yı yenme başarısı gösteren kadınları tebrik ederek, etkili bir oyun sergileyen Melissa Vargas'ı ayrıca kutladıklarını dile getiren Bayram, şöyle konuştu:

“Voleybol takımımızın ve Melissa hanımın İtalya karşılaşmasında gösterdikleri yoğun gayretleri bizleri çok memnun etti. Biz de bu başarıyı kutlamak ve Melissa hanıma nazar değmemesi için halkımıza simit dağıtma hayrı düzenlemek istedik. Vatandaşlarımızın etkinliğimize yoğun ilgisi oldu. İnşallah kupayı da alacağız.”

Dağıtılan simitlerden alanlar ise fırının işletmecisine teşekkür etti.

BÜYÜK FİNAL YARIN

Yarı finalde İtalya'yı yenen A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarın 2023 CEV Avrupa Voleybol Şampiyonası finalinden Sırbistan ile oynayacak.

Saat 21.00'de başlayacak Türkiye ile Sırbıstan arasındaki final maçı, TRT ekranlarından yayınlanacak.