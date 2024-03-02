Kütahya’daki Eti Gümüş'e ait fabrikada iş cinayeti: Üzerine damper düşen işçi öldü

Kütahya'nın Gümüş köyü yakınlarında bulunan Yıldızlar Holding'e ait Eti Gümüş Anonim Şirketi'nin fabrikasında çalışan 24 yaşındaki Muhammad Süngü isimli işçi, damperin üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitirdi.

Kütahya’da Eti Gümüş A.Ş.’nin tamir fabrikasında meydana gelen iş cinayetinde 1 işçi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Gümüş köyü yakınlarınla faaliyet gösteren Yıldızlar Holding’e fabrikada, 24 yaşındaki Muhammed Süngü, bir kamyonu tamir etmeye başladı.

Bu sırada kamyonun damperi Süngü’nün üzerine devrildi. Ağır yaralanan Süngü, Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Süngü, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.