Kütahyalı’nın hapis cezası düşürüldü!

Boşnaklara hakaret ettiği için 10 ay hapis cezası alan Rasim Ozan Kütahyalı, karara itiraz etti. Yeniden yargılanan Kütahyalı’nın cezası 7 ay 15 güne düştü. Mahkeme, “Olumlu kanaat oluşturmadığı” için cezayı ertelemedi.

İsmail ARI

Yandaş Rasim Ozan Kütahyalı'nın, bir televizyon kanalındaki spor programında Boşnaklara hakaret ettiği gerekçesiyle yargılandığı davada yeni bir karar çıktı.

Kütahyalı’nın daha önce 10 ay olan hapis cezasının 7 ay 15 güne düşürüldüğü ortaya çıktı.

ONLARCA KİŞİ ŞİKÂYET ETTİ

Kütahyalı, yandaş Beyaz TV’de 19 Aralık 2017 tarihinde yayınlanan bir programda Boşnaklara hakaret etmişti.

Ardından Kütahya Barosu, CHP’li İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Milletvekili Saffet Sancaklı, Bosna Kültür ve Yardımlaşma Derneği, eski İBB Meclis Üyesi Hüseyin Sağ ile Şahinbey Belediye Meclisi’nin eski Meclis Üyesi CHP’li Uğur Kalkan’ın da aralarında yer aldığı onlarca kişi suç duyurusunda bulunmuştu. Kütahyalı hakkında İstanbul 27. Asliye Ceza Mahkemesi'nde “halkın bir kesimini sosyal, sınıf, din, mezhep, cinsiyet bölge farklılığına dayanarak alenen aşağılama” suçundan dava açılmıştı.

Kütahyalı savunmasında, “Ekranlardan uzağım. Tüm gelirimi kaybettim. Çok üzüldüm. Özellikle Bosna’ya ve Boşnaklara özel bir sempatim var. Hayatımda en çok gittiğim şehir Saraybosna’dır. Ekşi Sözlük’te gördüğüm ne anlama bilmediğim bir sözü şuursuzca söyledim” demişti.

2019’da davayı karara bağlayan mahkeme, Kütahyalı’ya 10 ay hapis cezası verdi ve iyi hal indirimi de uygulamadı. Dahası mahkeme, Kütahyalı’nın bir daha suç işlemeyeceği yönünde kanaat oluşturmadığından hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına da karar verdi.

YENİDEN YARGILANDI

Ancak Kütahyalı bu karara itiraz etti ve karar bozuldu. Kütahyalı’nın yeniden yargılandığı davada 19 Şubat 2024’te karar çıktı. Mahkeme kararında, en fazla zulme, eziyete ve hatta soykırıma uğrayan Boşnak halkının Türkiye’yi ana vatan olarak gördükleri, Türkiye’ye göç edip özellik İstanbul ve Bursa gibi kentlerde yaşadıkları belirtildi. Ayrıca Türkiye’de Boşnak halkı nüfusunun yaklaşık 2 milyon olduğu da açıklandı.

OLUMLU KANAAT OLUŞMADI

Kararda, Kütahyalı’nın mahkemede takdir indirimi olabilecek bir hâl ve hareketinin olmadığına, ilerde suç işlemeyeceğine yönelik bir kanaat oluşturmadığına vurgu yapılarak, 7 ay 51 gün hapis cezası verildi. Mahkeme yine Kütahyalı’nın hapis cezasının ertelenmesine yer olmadığına karar verdi.

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‘DEVLETİN AYIBI’

Kütahyalı yargılandığı ilk davada duruşmalara katılmamıştı. Bu yüzden hakkında zorla getirme kararı çıkarılmıştı. Hakim de bu duruma tepki göstererek Kütahyalı’ya yönelik "Niye bir hafta, 10 gün sonra geldiniz? Polis koruması olan adama ben yakalama kararı çıkarıyorum, bir hafta sonra geliyor. Bu devletin ayıbıdır” demişti.