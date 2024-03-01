Kutlu Adalı cinayeti yeniden rafa kalktı

Haber Merkezi

Sedat Peker’in gündeme getirdiği Kıbrıslı gazeteci Kutlu Adalı cinayetine ilişkin soruşturma dosyasına takipsizlik kararı verildi. Kararın gerekçesini, cinayetin 20 yıllık zaman aşımına uğraması oluşturdu.

Savcılık dosyada kararı 21 Şubat'ta verdi. Atilla Peker’in ifadesi sonrası başlatılan soruşturmaya ilişkin kararda, cinayetle ilgili zaman aşımının 20 yıl olduğu ve bu tarihin de 6 Temmuz 2016’da dolduğu kaydedildi. Halk TV'den Dinçer Gökçe'nin haberine göre karar, dosyanın şüphelisi olan Eken’in ifadesinin ise alınmadığını ortaya koydu.