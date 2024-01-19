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Kutup soğukları vurdu

Dünya
  • 19.01.2024 06:00
  • Giriş: 19.01.2024 06:00
  • Güncelleme: 19.01.2024 09:34
Kutup soğukları vurdu
Fotoğraf: Depo Photos

Haber Merkezi

ABD’de etkili olan kar fırtınası ve kutup soğukları nedeniyle 12 Ocak'tan bu yana 9 eyalette en az 40 kişi hayatını kaybetti. Fırtına; Arkansas, Illinois, Kansas, Mississippi, New York, Oregon, Pensilvanya, Tennessee ve Wisconsin eyaletlerinde etkili oldu.

Fırtınanın şiddetiyle ağaçlar ve elektrik hatları devrildi, çokça ev ve işyerinde elektrik kesintisi meydana geldi. Kanada'da da kutup soğukları etkili oldu. Almanya'da ise etkili olan şiddetli kar yağışı ve buzlanma nedeniyle çok sayıda uçak ve tren seferi iptal edildi.

ABDde soğuk hava nedeniyle 6 günde 21 kişi yaşamını yitirdi
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