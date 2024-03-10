Kütüphane kapısı öğrenciye kapalı

Mustafa BİLDİRCİN

Diyanet İşleri Başkanlığı, Ankara Bilkent’te bulunan yerleşkesine inşa edilen kütüphanenin, “Bir kadın ile bir erkeğin tuvalette birlikte görülmesi” gerekçesi öne sürülerek üniversite öğrencilerine kapatıldığı öğrenildi.

Mehmet Görmez'in Diyanet İşleri Başkanlığı döneminde açılan kütüphane için on milyonlarca lira para harcandı.

İçerisinde matbu eserler, el yazma eserler, taş baskı eserler ve Osmanlıca eserlerin yer aldığı kütüphaneye Türkçe, Arapça ve Farsça olmak üzere çok sayıda farklı dilden kitaplar yerleştirildi. Kütüphane, üniversite öğrencilerinin yanı sıra ziyaret etmek isteyen tüm halkın kullanımına sunuldu.

AÇILIŞ 2017’DE YAPILDI

Temmuz 2017 itibarıyla İlahiyat öğrencileri başta olmak üzere Ankara’daki üniversite öğrencilerinin ders çalışmak amacıyla kullandığı kütüphanede ilginç bir olay yaşandı. İddiaya göre, erkekler tuvaletinden gelen kadın sesinden şüphelenen kütüphane görevlileri, bir kadın ve erkeği birlikte gördü.

Personel, “Olay duyulmasın” diyerek çaba gösterse de Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ve Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın da yaşananları öğrendiği belirtildi. Erbaş’ın skandal bir karar ile kütüphanenin kapatılmasını istediği kaydedildi.

‘PİRE İÇİN YORGAN YAKILDI’

Diyanet kaynakları, dört katlı olan ve milyonlarca lira harcanan kütüphaneden özellikle üniversite öğrencilerinin yararlandığını belirterek, “Pire için yorgan yakıldı” dedi. Olayın yanlış olduğunu ifade eden kaynaklar, “Bu olay bir hastanede yaşansaydı hastane kapatılacak mıydı? Tedbir alır, bir daha böyle bir şey yaşanmasının önüne geçersiniz ancak milyonluk yatırımdan halkın yararlanmasını engelleyemezsiniz” diye konuştu.