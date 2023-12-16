Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf öldü

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah öldü. Bu pozisyondan önce Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yapıyordu.

Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah, 86 yaşında hayatını kaybetti.

Emirlik Divanı Bakanı Şeyh Muhammed el-Abdullah el-Mubarek es-Sabah, Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf'ın ölümüyle ilgili açıklama yaptı.

Kuveyt Emiri’nin ölüm haberini ülkenin resmi televizyonundan duyuran Emirlik Divanı Başkanı Şeyh Muhammed, Şeyh Nevvaf'ın öğlen vakti hayatını kaybettiğini kaydetti.

ŞEYH NEVVAF EL-AHMED EL-CABİR ES-SABAH KİMDİR?

Şeyh Nevvaf, 14 yıl Veliaht Prenslik yaptıktan sonra, kendinden önceki Emir kardeşi Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah'ın 29 Eylül 2020'de ölmesinin ardından Kuveyt Emiri oldu.

Emirlik makamında 3 yılı aşkın süredir ülkeyi yöneten Şeyh Nevvaf, 25 Haziran 1937'de Kuveyt'te dünyaya geldi.

Nevvaf, ülkenin doğusunda başkent Kuveyt'in hemen güneyindeki Havalli kentinde1962'de vali olarak görev yaptı. Nevvaf, 1978'de İçişleri Bakanı olarak,1988'de de Savunma Bakanı olarak görev aldı.

Şeyh Nevvaf, Nisan 1991'de kurulan Kuveyt hükümetinde de Sosyal İşler ve Çalışma Bakanı görev aldı. Nevvaf, 1978-1988 ve 2003-2006 olmak üzere iki defa İçişleri Bakanlığı görevini yürüttü.

Veliaht Divanı resmi internet sitesine göre, eski Kuveyt Emiri Şeyh Sabah 2006'da göreve geldikten yaklaşık 1 hafta sonra kardeşi Şeyh Nevvaf'ı Veliaht Prens olarak önerdi ve öneri parlamentoda kabul edildi.

Bu pozisyondan önce Şeyh Nevvaf, 16 Ekim 2003 tarihinde Başbakan Birinci Yardımcısı ve İçişleri Bakanı olarak görev yaptı.