Kuyumculardan 'kesme altın' uyarısı

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, son dönemlerde popüler olan ve çeşitli sahtecilik yöntemleri için kullanılan kesme altın ticaretini tasvip etmediklerini söyleyerek, yakın zamanda oda olarak bir karar alabileceklerini açıkladı.

Kazanç sağlamak amacıyla farklı yollar arayanlar son dönemlerde kesme altına ilgi gösteriyor. Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz şekilde satılan ve garantisi olmayan kesme altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul’daki bazı kuyumcular, alım ve satımını yapmamaya yönelik karar almıştı.

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, ilerleyen zamanlarda kendilerinin de oda olarak bu tarz bir karar alabileceklerini ifade etti. Kesme altının normalde atölyelerde kullanıldığını ve popüler olduğunu aktaran Yönlüer, sahtecilik yöntemlerinin önüne geçmek amacıyla bilinen esnaftan güvenilir şekillerde alışveriş yapılmasını tavsiye etti.

Müşterilerden paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneren kuyumcu esnafı, sosyal medyadaki kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini istedi.

“MÜŞTERİLERDEN ALIMINI KALDIRMAYI DÜŞÜNÜYORUZ”

Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, kesme altının kuyumculuk sektöründe atölyeler ve dâhili kuyumcular arasında kullanıldığını belirtti. Ancak son dönemlerde halk arasında olmaması gerektiği bir şekilde popüler olduğunu dile getiren Yönlüer, “Kayıt dışı bir şekilde müşterimize kesme altın gram olarak satılmaya başlandı. Biz bunu normalde kendimiz satmayı pek tasvip etmiyoruz ve Eskişehirli kuyumcular olarak müşterilerden alımını kaldırmayı düşünüyoruz. Çünkü güvenli değil, bu durumda sahtecilik çok oluyor. Müşterilerimizden ve halkımızdan paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneriyoruz. Kesme altın ileriye doğru biraz sorun oluşturacak gibi duruyor” dedi.

Oda olarak bu konuyla ilgili bir karar almayı planladıklarını aktaran Yönlüer, “Kesme altın, olması gerektiği gibi sadece kuyumcu esnafının kendi atölyeleri arasında kullanması lazım. Çünkü kimden geldiğini bilmediğimiz için biz de almaya çekiniyoruz. Resmi olarak henüz bir karar almadık ama Türkiye çapında bunun halka alım ve satımının kaldırılmasını düşünüyoruz. Eskişehir’de çok şükür nahoş bir durumla karşılaşmadık. Ama en son Antalya Kuyumcular Odası’ndan bir mesaj geldi, kaplama yapmışlar. Dışı altın, içi maalesef bakır. O da düşük ayar geliyor. Bunları çok iyi analiz etmek lazım, anlayamıyorsun. O yüzden riskli ve biz de o riski minimize etmek adına hiç almayacağız ve satmayacağız. Müşterilerimize ve halkımıza tavsiyem, bildiği güvenilir esnaftan alışveriş yapmasıdır. Böyle sosyal medyadaki popüler haberlere çok itibar edilmemesi lazım. Kesme altın hiç zarar etmiyor falan deniliyor ama Cumhuriyet altını da tasarruf altını, paketli külçe altını da aynı. Hem QR kodlu hem de seri numaralı. Halkımızın böyle boş haberlere itibar etmesini istemiyoruz” şeklinde konuştu.