Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Tatar ile fotoğraf çektiren yasadışı bahis baronu, İsviçre'de yakalandı

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile iki ay önce fotoğraf çektiren Emir Yaman kod aklı kişi İsviçre'de tutuklandı. Bahis mafyasının önde gelen isimlerinden olduğu belirtilen Yaman'ın İsviçre’deki yasadışı spor bahisleri ve kumardan milyonlar kazandığı ve devasa bir ağı yönettiği söyleniyor.

Kuzey Kıbrıs Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile temmuz ayında fotoğraf çektiren Emir Yaman kod adlı kişi, 'kara para aklama, yasadışı kumar ve tehdit' suçlamalatıyla İsviçre'de tutuklandı. Bugün Kıbrıs'ta yer alan habere göre Yaman'ın İsviçre’deki yasadışı spor bahisleri ve kumardan milyonlar kazandığı ve devasa bir ağı yönettiği söyleniyor.

Fotoğrafı yayınlayan İsviçre medyasının haberine göre Yaman, kumarın kalesi olarak kabul edilen Kıbrıs’a ikinci bir üs kurmayı planlıyordu. Çetenin yasadışı spor bahisleri ve kumardan milyonlar kazandığı, devasa bir ağı yönettiği belirtiliyor.

Aynı soruşturma kapsamında Emir Yaman’ın yanı sıra yaşları 30 ile 45 arasında değişen beş şüpheli de tutuklandı.

Zürih savcılığının çeteyi 2019’dan beri araştırdığı belirtilrken söz konusu çetenin, İsviçre’de birçok kantona yayılan geniş bir ağ kurduğu kaydedildi.

Haberde, şu detaylara yer verildi:

“Polise göre Yaman’ın AntePAY ödeme sistemine dahil olduğu söyleniyor. Bu, örneğin herhangi bir para işleminin doğrulanamadığı yasa dışı kumar için kullanılan ön ödemeli bir ödeme sistemi. Başlangıçta başarılıydı: AntePAY sonuçta FC Zürih futbol kulübünün sponsoruydu. SRF Investigativ ve Reflexion tarafından yapılan araştırma, AntePAY’in arkasında 'hiçbir zaman yasal, işleyen bir iş modelinin' bulunmadığını gösterdi. Sonuçta burada da mafyanın kasasına yüklü miktarda para akıtıldı.

Parayla nüfuz gelir. Bahis mafyasının başı, Facebook’ta Temmuz ayında yayınlanan bir fotoğrafa göre Kuzey Kıbrıs Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar (63) tarafından kabul edildi. Kıbrıs kumarın kalesi olarak kabul ediliyor. Görünüşe göre Yaman oraya ikinci bir üs kurmayı planlıyordu. Mahkeme, tutuklanan 5 kişi için tutukluluk talebinde bulundu.”