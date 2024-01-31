Kuzey Kore, stratejik seyir füzesini denedi: "2 bin kilometre menzile sahip"

Kuzey Kore, Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğunu duyurduğu stratejik seyir füzesi "Hwasal-2"yi denediğini duyurdu.

Dünya 31.01.2024 11:00 Giriş: 31.01.2024 11:00

Güncelleme: 31.01.2024 11:02 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Kuzey Kore, dün Sarı Deniz yönünde stratejik seyir füzesi fırlatma denemesi yaptığını açıkladı. Kuzey Kore haber ajansının (KCNA) haberine göre, "Hwasal-2" seyir füzesinin fırlatma denemesi, ülkenin komşularının sınır güvenliği üzerinde olumsuz bir etki yaratmadı. Kuzey Kore'nin daha önceki açıklamalarında, "Hwasal-2" nükleer seyir füzelerinin, Japonya'daki ABD üslerini de kapsayan 2 bin kilometre menzile sahip olduğu belirtilmişti. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından dün yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin yerel saatle 07.00'de, Sarı Deniz yönüne seyir füzeleri fırlattığı duyurulmuştu. KCNA'nın 19 Ocak'taki haberine göre, Kuzey Kore ocakta geliştirilme aşamasındaki "Haeil-5-23" su altı nükleer silah sistemini test etmişti. Güney Kore: Kuzey Kore, seyir füzeleri fırlattı