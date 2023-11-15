Kuzey Kore yeni tip füze motorlarını test etti

Kuzey Kore, orta menzilli balistik füzeler için geliştirilen yeni tip yüksek itişli katı yakıtlı motorların ilk yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Kuzey Kore yeni tip füze motorlarını başarıyla test ettiğini duyurdu.

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararları ve uluslararası kamuoyunun tepkilerine rağmen nükleer silah ve balistik füze programını sürdüren Kuzey Kore'den bölgede tansiyonu yükseltecek bir açıklama geldi.

Pyongyang yönetimi, orta menzilli balistik füzeler için geliştirilen yeni tip yüksek itişli katı yakıtlı motorların ilk yer testinin başarılı bir şekilde gerçekleştirildiğini açıkladı.

Birinci kademe ve ikinci kademe motorların 11 ve 14 Kasım'da ayrı ayrı denendiği, testlerin motorların kalitesini ve güvenilirliğini doğruladığı vurgulandı.

RUSYA'NIN DESTEĞİ İLE ASKERİ KEŞİF UYDUSU FIRLATILMASI GÜNDEMDE

Kuzey Kore son olarak Hwasong-17 kıtalararası balistik füzesinin 2022 yılında test edildiği gün olan 18 Kasım’ın "Füze Endüstrisi Günü" ilan edildiğini duyurmuştu. Mayıs ve Ağustos aylarında iki başarısız askeri keşif uydusu fırlatma girişiminde bulunan Pyongyang, Ekim ayında bir deneme daha gerçekleştireceğini açıklamış, ancak deneme gerçekleştirilmemişti.

Öte yandan Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında Eylül ayında gerçekleşen zirvenin ardından Pyongyang'ın Moskova'nın teknolojik desteğiyle yörüngeye askeri keşif uydusu fırlatabileceği yorumları yapılmıştı.