Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Riva kavşağında firmasına ait TIR, önünde seyreden başka TIR'a arkadan çarptı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Kuzey Marmara Otoyolu'nda 2 TIR'ın karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikameti Riva kavşağında, Nabi A. idaresindeki TIR, Uğur H. yönetimindeki kargo firmasına ait TIR'a arkadan çarptı.

Ardından TIR'lardan biri devrilerek sağ şeritteki, diğeri de sol şeritteki bariyerlere çarptı. Kaza nedeniyle TIR'daki kargo paketleri, otoyola ve alt çevre yoluna savruldu.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.

TIR'da sıkışan Nabi A, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu çıkarıldı. Ambulansla hastaneye kaldırılan yaralı 2 sürücünün sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle otoyolun Yavuz Sultan Selim Köprüsü istikametinde ulaşım kontrollü olarak tek şeritten sağlanırken,TIR'ların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.